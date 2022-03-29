Theo báo cáo, lúc 18h30 ngày 18/3, Sở tiếp nhận thông tin từ Công an quận Tân Bình về trường hợp một nữ bệnh nhân tử vong sau khi nâng ngực tại Bệnh viện 1A (số 1A Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình).

Vừa qua, vụ người phụ nữ tử vong sau khi phẫu thuật nâng ngực tại bệnh viện 1A gây nhiều xôn xao dư luận. Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 28/3, Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo về vụ việc trên.

Ngày 22/3, lãnh đạo Sở Y tế cùng các đơn vị chức năng đã làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện 1A. Ông Đỗ Trọng Ánh - Giám đốc Bệnh viện 1A đã trình bày lại toàn bộ vụ việc khám bệnh, chữa bệnh cho nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc Như (33 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM). Đồng thời, bệnh viện đã cung cấp hồ sơ pháp lý của bệnh viện và các bác sĩ. Sở Y tế cũng chỉ đạo Bệnh viện nhanh chóng tổ chức họp hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân.

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế đã có mặt tại bệnh viện, phối hợp với cơ quan công an nắm tình hình vụ việc, triển khai xác minh thông tin liên quan quá trình khám, phẫu thuật nâng ngực của bệnh nhân.

Hiện trường phòng mổ nơi bệnh nhân tử vong - Ảnh: Tiền Phong

Theo báo cáo của Bệnh viện 1A, bệnh nhân được bác sĩ (BS) Nguyễn Văn Thiết giới thiệu đến bệnh viện khám thiểu sản ngực (ngực nhỏ) hai bên và thực hiện phẫu thuật lúc 9g10 ngày 18/3. Phương pháp điều trị phẫu thuật tạo hình ngực bằng túi gel và phương pháp vô cảm gây mê nội khí quản.

Bệnh nhân được BS Võ Văn Tuấn thực hiện test COVID-19, xét nghiệm tiền phẫu gồm X-quang phổi, điện tim, siêu âm, xét nghiệm sinh hóa máu, biên bản hội chẩn, khám tiền mê và gây mê phẫu thuật. BS Nguyễn Văn Thiết phẫu thuật đặt túi ngực hai bên, BS Võ Văn Tuấn phụ trách gây mê hồi sức. Trong quá trình phẫu thuật phát hiện có hiện tượng bất thường trên máy theo dõi. Khi khám, phát hiện có tràn khí khoang màng phổi, phẫu thuật viên đã ngưng mổ và mời bác sĩ của đơn vị hồi sức tích cực (ICU) hỗ trợ, xử trí cấp cứu theo quy trình. Bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp trong quá trình phẫu thuật.

BS Nguyễn Văn Thiết là BS chuyên khoa 1 ngoại khoa, có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại do Bộ Y tế cấp năm 2014.

Ngày 26/8/2021, Bộ Y tế có Quyết định số 4127/QĐ-BYT cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho BS Thiết. BS Võ Văn Tuấn là chuyên khoa 1 gây mê hồi sức, có chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế thành phố cấp năm 2014 với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức.

Cả hai BS trên đều có hợp đồng lao động với Bệnh viện 1A từ tháng 11/2021.

Lực lượng chức năng có mặt khi vụ việc xảy ra - Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin của báo Tiền Phong, qua lời giới thiệu của người thân, chị Ngọc Như được BS Nguyễn Văn Thiết tư vấn về dịch vụ làm đẹp và hẹn lịch phẫu thuật vào ngày 18/3 tại Bệnh viện 1A. Đúng ngày hẹn, chị đến bệnh viện vào lúc 8 giờ 30 phút gặp bác sĩ và bước vào cuộc mổ.

Chị Ngọc Tr. (chị gái của bệnh nhân) cho hay: “Em gái tôi có tiền sử bệnh hen suyễn. Tôi được biết trước khi phẫu thuật nâng ngực, các bác sĩ có tiến hành chụp CT tim và làm các xét nghiệm tiền phẫu. Lúc 11 giờ 30 phút em tôi lên ca mổ. Đến 16 giờ 11 phút cùng ngày, BS Thiết gọi điện mời tôi đến bệnh viện vì “có việc cần nói”. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi cùng người nhà vội đến bệnh viện. Khi gặp bác sĩ, ông ta nói, em tôi đang trong khoa Hồi sức Cấp cứu, tình trạng rất nặng.

Tôi đề nghị bác sĩ nếu em tôi trong tình trạng nặng thì chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhưng họ không đồng ý mà nói tại bệnh viện có các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa cho em tôi. Tuy nhiên, lúc 18 giờ, tôi yêu cầu vào gặp mặt thì thấy cơ thể em tôi đã tím tái… tử vong”.