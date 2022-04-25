Thương tâm: Cháy xưởng may ở Hà Nội khiến 1 người tử vong

Xã hội 25/04/2022 19:36

Vào rạng sáng ngày 25/4, một vụ hỏa hoạn tại xưởng may rộng gần 300 m2 ở thôn Vân, xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, Hà Nội khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin chia sẻ từ Vietnamnet, vào chiều 25/4, Công an H.Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xưởng may trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 3h20 ngày 25/4, một vụ cháy xảy ra tại xưởng cắt vải nhà ông Nguyễn Đức Văn (SN 1960, tại thôn Vân, xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội).

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa tới hiện trường triển khai chữa cháy.

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Vụ hoả hoạn khiến 1 người tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Theo báo Thanh niên đưa tin, khu vực xảy cháy là xưởng sản xuất cắt vải, có quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép, mái tôn, tường gạch. Ngoài ra, do xưởng may nhiều vật liệu dễ cháy, chủ yếu là các nguyên liệu vải may mặc… sinh ra nhiều khói khí độc, đám cháy lan nhanh, Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước cách cơ sở 10m để tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

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Nhà xưởng nơi xảy ra đám cháy sáng 25/4 - Ảnh: Thanh niên

Đám cháy sau đó được dập tắt nhưng đã có hậu quả về người, 1 nạn nhân đã tử vong, là con trai ông Nguyễn Đức Văn. Đồng thời, qua thống kê sơ bộ cho thấy, vụ cháy gây hư hỏng gần 300 m2 nhà xưởng, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân hiện đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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