Thoát 'cửa tử' trong gang tấc, sức khỏe hiện tại của 2 bố con trong vụ cháy nhà ở Hà Nội ra sao?

Đến chiều ngày 21/4, các bác sĩ cho biết tiên lượng khả năng hồi phục của bệnh nhân là khá khả quan.

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, vào hồi 1h13 phút, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Ngay sau đó Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Cảnh sát PCCC tiến hành dập lửa - Ảnh cắt từ clip

Đến 1h18 phút cùng ngày, Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường vụ cháy tại tầng 1 của nhà dân (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa) là nhà của bà Đoàn Thị M.

Theo ghi nhận của VnExpress, đến 1h23, đám cháy được dập tắt. Lính cứu hỏa phát hiện cháu Bùi Gia H., một tuổi, tại tầng 2 còn dấu hiệu hô hấp nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, nhưng sau đó tử vong.

4 người khác chết tại hiện trường là chủ nhà Đoàn Thị M.; chị Đỗ Mai H. và anh Bùi Ngọc K., 37 tuổi, là con trai và con dâu bà M.; và cháu Bùi Nam P., 10 tuổi. Hai người sống sót điều trị tại bệnh viện.

Công an đã tiến hành phong tỏa ngôi nhà, khám nghiệm hiện trường. Tại tầng một, diện tích cháy khoảng 10 m2, các đồ dùng gia đình, xe máy... bị thiêu rụi.