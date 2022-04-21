Thoát 'cửa tử' trong gang tấc, sức khỏe hiện tại của 2 bố con trong vụ cháy nhà ở Hà Nội ra sao?

Liên quan đến vụ cháy lớn ở Hà Nội lúc rạng sáng ngày 21/4, đại diện Bệnh viện Xanh Pôn cho biết về tình hình sức khỏe hai nạn nhân may mắn thoát ra khỏi đám cháy.

Liên quan đến vụ cháy lớn ở Hà Nội lúc rạng sáng ngày 21/4, trong chiều cùng ngày, đại diện Bệnh viện Xanh Pôn cho biết về tình hình sức khỏe hai nạn nhân may mắn thoát ra khỏi đám cháy. Cụ thể, trao đổi với Tổ Quốc, vị đại diện cho biết, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, lãnh đạo Bệnh viện Xanh Pôn đã chỉ đạo kịp thời cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ngay trong sáng nay, lãnh đạo bệnh viện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người bệnh. Để chia sẻ với gia đình nạn nhân, chi phí điều trị của 2 bệnh nhân của vụ cháy sẽ được bệnh viện hỗ trợ toàn bộ.

Bác sĩ điều trị cho nạn nhân vụ cháy - Ảnh: Đài truyền hình Hà Nội Theo báo cáo của cơ quan chức năng, cháu bé này và bố đã tìm cách trèo sang mái nhà tầng 2 bên cạnh nên đã thoát nạn. Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại, cháu bé tỉnh táo, không có biểu hiện ngạt khí và bỏng hô hấp, cháu bị bỏng 2% ở bàn tay bên phải. Tình trạng của người bố thì nặng hơn, đang được các bác sĩ theo dõi sát sao. Hiện trường đã được phong tỏa - Ảnh: VOV BS Nguyễn Nam Giang - Trưởng khoa bỏng BV Xanh Pôn cho biết, bệnh nhân bị bỏng lửa 16% (độ 1, 2) và 6% (độ 3), bỏng vùng mặt, ngực, 2 tay, 2 chân và bỏng hô hấp, có hiện tượng cháy lông mũi và mi mắt. Hiện giờ chúng tôi đang hồi sức tích cực, chống sốc, chống nhiễm khuẩn.

Đến chiều ngày 21/4, các bác sĩ cho biết tiên lượng khả năng hồi phục của bệnh nhân là khá khả quan. Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, vào hồi 1h13 phút, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Ngay sau đó Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường. Cảnh sát PCCC tiến hành dập lửa - Ảnh cắt từ clip Đến 1h18 phút cùng ngày, Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận hiện trường vụ cháy tại tầng 1 của nhà dân (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa) là nhà của bà Đoàn Thị M. Theo ghi nhận của VnExpress, đến 1h23, đám cháy được dập tắt. Lính cứu hỏa phát hiện cháu Bùi Gia H., một tuổi, tại tầng 2 còn dấu hiệu hô hấp nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn, nhưng sau đó tử vong. 4 người khác chết tại hiện trường là chủ nhà Đoàn Thị M.; chị Đỗ Mai H. và anh Bùi Ngọc K., 37 tuổi, là con trai và con dâu bà M.; và cháu Bùi Nam P., 10 tuổi. Hai người sống sót điều trị tại bệnh viện. Công an đã tiến hành phong tỏa ngôi nhà, khám nghiệm hiện trường. Tại tầng một, diện tích cháy khoảng 10 m2, các đồ dùng gia đình, xe máy... bị thiêu rụi.

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