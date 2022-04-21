Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy trên phố Phạm Ngọc Thạch, TP.Hà Nội đều là người trong gia đình, có cháu bé 1 tuổi.

Rạng sáng 21/4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà cạnh khu tập thể B9 Kim Liên (ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội), hậu quả 5 người chết, 2 người bị thương. Như đã đưa tin trước đó, theo báo Giao Thông, Khi xảy ra cháy, có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, gồm: anh Bùi Ngọc L. (SN 1983, con trai bà M.) và cháu Bùi Quang H. (SN 2010; con trai anh L.).

Vụ cháy làm 4 người chết tại hiện trường, gồm: bà Đoàn Thị M. (SN 1948; chủ hộ); chị Đỗ Mai H. (SN 1985; con dâu của bà Mảnh), anh Bùi Ngọc K. (SN 1985, con ruột bà M.), cháu Bùi Nam P. (SN 2012; con trai của anh L.). Tại tầng 2, lực lượng chức năng phát hiện 1 nạn nhân là cháu Bùi Gia H. (SN 2021, con trai của anh Lâm) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, nhưng sau đó cháu Hưng đã tử vong tại bệnh viện. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: báo Giao Thông Trên Đời sống và Pháp luật, nói về gia cảnh của gia đình, người dân cho hay, ngôi nhà bị cháy có 7 người sinh sống với nhiều thế hệ khác nhau.

"Bà Đoàn Thị M. (chủ nhà) vất vả lắm, chồng mất sớm, một mình mưu sinh với quán nước chè, gồng gánh nuôi cả gia đình. Bà M. có 2 người con. Người con trai cả của bà M. làm shipper, thu nhập không dư dả là mấy, anh này lấy vợ sinh được 3 người con. Người con trai thứ 2 của bà M. nghiện ngập, không nghề ngỗng. Sự việc xảy ra quá đường đột", người dân sống gần hiện trường cho hay. Một người hàng xóm khác chia sẻ với VietNamNet: "Nhà nghèo, ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì, lửa cháy ngùn ngụt". Bên trong hiện trường vụ cháy - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Người dân tại khu tập thể Kim Liên cung cấp, bên trong căn nhà của bà M. có nhiều vật liệu dễ cháy. Hàng xóm từng nói với chủ hộ nên làm lại đường dây điện để tránh nguy hiểm. Hiện nguyên nhân vụ hoả hoạn nghiêm trọng trên đang được điều tra, làm rõ.

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