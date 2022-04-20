Liên quan tới vụ cháy biệt thự tại Quảng Ninh, lực lượng cho biết sau khi xem lại camera để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ cháy, họ đã bất ngờ trước hành động của nữ chủ nhà. Nạn nhân đã xuống được lầu 1 để hô hoán mọi người dập lửa, nhưng lại quyết định lên lại lầu 2 và sau đó không thể xuống được nữa vì lửa quá to.
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Theo báo Đại đoàn kết đưa tin, vào ngày 19/4, tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ của tỉnh Quảng Ninh, ông Trần Huy Nghị, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã có thông tin về những vụ cháy lớn xảy ra gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó có vụ cháy lớn tại căn biệt tự tại phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả khiến 1 người tử vong.
Trước đó, vào khoảng 10h ngày 12/4, tại tổ 7 khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra đám cháy tại nhà ông Đỗ Xuân H.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong nhà có 2 người.Một người giúp việc đã chạy ra ngoài kịp thời, nhưng người còn lại là nữ chủ nhà, thời điểm đó lại đang ngủ, nên đã không thể chạy thoát thân kịp và đã tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu.
Dẫn theo nguồn tin tử VietNamNet, ông Trần Huy Nghị đã hé lộ một số tình tiết mới về việc nữ chủ nhân của căn nhà bị tử vong do vụ hỏa hoạn.
Theo Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh), sau khi xem lại camera giám sát, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, chị H. (vợ ông Đ.X.H.) đã chạy xuống tầng 1 và dùng bình cứu hỏa, hô hét mọi người để chữa cháy.
Tuy nhiên, chả hiểu vì lo gì khiến nữ chủ nhà lại không chạy hẳn ra ngoài mà nạn nhân lại quyết định chạy lên lại lầu 2 và sau đó không thể xuống được nữa vì lửa lúc này đã quá lớn.
Trước đó, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy toà biệt thự ở TP. Cẩm Phả được xác định là chập điện.