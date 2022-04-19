NÓNG: Đã có kết luận điều tra vụ án bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành đến tử vong

Xã hội 19/04/2022 21:32

Vào tối ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố hai bị can trong vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành, đánh chết tại Bình Thạnh (TP.HCM).

Theo Thanh Niên, ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ án "giết người", "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến tử vong xảy ra tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, P.22, Q.Bình Thạnh.

Theo đó, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha của cháu bé) bị đề nghị truy tố về tội "giết người" và "hành hạ người khác" theo Điều 123, Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Q.1, cha của bé N.T.V.A ) bị đề nghị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" theo Điều 140, Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

NÓNG: Đã có kết luận điều tra vụ án bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành đến tử vong - Ảnh 1
2 đối tượng Trang và Thái trong vụ việc - Ảnh: Internet

Cũng đưa tin về vụ việc, theo báo Pháp luật TP.HCM, qua kết luận điều tra, Trang có quan hệ tình cảm với Thái. Đầu năm 2021, cả hai cùng bé NTVA sinh sống tại một căn hộ cao cấp trên. Trong quá trình chung sống, Trang nhiều lần đánh đập bé NTVA gây nên nhiều vết bầm trên người. Trang dùng roi mây để “răn dạy” cháu NTVA và dùng gậy gỗ đánh đập khi roi mây gãy.

Còn Thái nhiều lần chứng kiến con bị Trang dùng roi và cây đánh, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng không can ngăn, vẫn để Trần “dạy” con mình. Thậm chí có lần Thái còn chửi mắng và đánh con gái. Đến ngày 22-12-2021, cháu NTVA học bài online tại nhà. Khi dạy học, Trang nhiều lần đánh cháu vì làm bài sai. Trưa cùng ngày, cháu NTVA than mệt và vào phòng nghỉ, nôn ói. Trang thấy vậy liên lạc cho Thái về nhà.

Về nhà, Thái ôm con vào nhà tắm để nôn ói và gọi cấp cứu khi con có dấu hiệu chuyển biến xấu. Sau đó, cháu NTVA tử vong.

Kết luận giám định pháp y tử thi xác định nguyên nhân chết của cháu A. bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm cũ, mới khác nhaU.

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