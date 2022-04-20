Xót xa bé gái 2 tuổi bị điện giật ngừng tim, cháy đen bàn tay vì sạc điện thoại, hồi chuông báo động cho các bậc cha mẹ

Xã hội 20/04/2022 14:03

Bác sĩ cảnh báo cha mẹ cần lưu ý các thiết bị sạc điện thoại, tránh tình trạng trẻ nhỏ bị điện giật nguy hiểm.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung Ương, mới đây, Đơn vị Bỏng – Khoa Chỉnh hình vừa tiếp nhận điều trị cho bé gái B.A. (29 tháng tuổi, Hà Nội) bị điện giật ngừng tim, bất tỉnh, bỏng sâu toàn bộ lòng bàn tay trái do sạc pin điện thoại. Đây là hồi chuông báo động cho tất cả các bậc phụ huynh có con nhỏ.

Theo lời kể của chị Th. (mẹ cháu bé), ngày 18/3, trong khi trẻ chơi cùng chị gái 5 tuổi còn người nhà nấu cơm, thấy điện thoại đang sạc pin, trẻ đã tự ý rút sạc điện thoai để chơi dẫn đến bị điện giật.

Sau tai nạn, bé A. nằm bất tỉnh, tím tái, lòng bàn tay trái cháy đen. May mắn chị gái của cháu đang đạp xe gần đó, thấy em bị điện giật nên chạy gọi người nhà, hô hoán. Trẻ được hàng xóm gần nhà chạy đến giúp đỡ, sau đó tiến hành sơ cứu ép tim. Sau khi được ép tim cháu bé tỉnh lại, gia đình lập tức đưa cháu đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu rồi sau đó tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

“Tôi rất sốc và hoảng sợ vô cùng. Trước đó tôi cũng đã từng biết qua các trường hợp bị điện giật do sạc điện thoại qua báo đài nhưng không nghĩ sự việc này lại xảy ra với con mình” - chị Th mẹ bé chia sẻ thêm.

Xót xa bé gái 2 tuổi bị điện giật ngừng tim, cháy đen bàn tay vì sạc điện thoại, hồi chuông báo động cho các bậc cha mẹ - Ảnh 1
Bé gái nhập viện điều trị sau khi bị điện giật ngừng tim, bất tỉnh - Ảnh: Bệnh viện nhi Trung Ương

ThS.BS CKII Phùng Công Sáng – Phụ trách đơn vị Bỏng –Phó trưởng Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngay sau khi tiếp nhận, trẻ đã được đánh giá và điều trị nguy cơ về tim mạch và nguy cơ suy thận cấp. Khi tình trạng trẻ ổn định, các bác sĩ mới tiến hành mổ cắt lọc hoại tử, chuyển vạt da, ghép da vùng bàn tay (tổn thương hoại tử cả da cân cơ và xương bàn ngón tay) để giữ lại bàn tay cả về chức năng và thẩm mỹ cho trẻ. 

“Sau phẫu thuật, hiện trẻ đã ổn định, tuy nhiên việc phục hồi cho trẻ còn cần nhiều thời gian và công sức của gia đình và bệnh viện nữa” – Bác sĩ Sáng cho hay.

Trước trường hợp đau lòng này, BS Phùng Công Sáng khuyến cáo, các thiết bị sạc điện thoại thường có bộ phận đổi điện áp, có đầu ra điện áp rất thấp. Tuy nhiên, nếu dây cắm hở, đầu cắm bị lỗi thì vẫn có thể gây nguy hiểm.

Đối với trẻ nhỏ, vốn rất hiếu động, hay nghịch ngợm và tò mò, tai nạn liên quan đến sạc điện thoại xảy ra không hiếm, chủ yếu do các bé nghịch sạc điện thoại vẫn cắm vào nguồn điện hoặc do cầm điện thoại chơi khi đang sạc. Để tránh những tai nạn thương tâm và đáng tiếc xảy đến với trẻ nhỏ liên quan đến điện, cha mẹ cần lưu ý:

  • Luôn luôn rút sạc ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng, ổ cắm điện phải có thiết bị che bảo vệ.
  • Không để bé chơi điện thoại trong khi đang sạc pin.
  • Đặt điện thoại đang sạc ở xa tầm với của bé.
  • Đảm bảo dây sạc được đấu nối vào nguồn điện đúng quy cách.
  • Nhà có trẻ nhỏ cha mẹ cần luôn có người trông coi, theo dõi thật cẩn thận.
Xót xa bé gái 2 tuổi bị điện giật ngừng tim, cháy đen bàn tay vì sạc điện thoại, hồi chuông báo động cho các bậc cha mẹ - Ảnh 2
 Một số trường hợp trẻ bị bỏng nước sôi, hoá chất,… cũng đang điều trị tại Bệnh viện - Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

Nói thêm về cách xử trí khi trẻ bị bỏng điện, theo bác sĩ Sáng hướng dẫn:  

  •  Tách nạn nhân với nguồn điện (ngắt cầu dao, dùng gậy gỗ gạt dòng điện cao) một cách nhanh nhất có thể, nếu trẻ bị nạn ở trên cao thì phải bố trí đỡ trẻ khi bị rơi và đưa người bệnh đến nơi thoáng mát.
  •  Gia đình cần tiến hành đánh giá hô hấp tuần hoàn, ý thức trẻ và tìm xem các chấn thương khác nếu có ngã kèm theo, để tìm cách sơ cứu cho đúng, tránh làm tổn thương cột sống cổ hoặc các chi (nếu có) bị nặng thêm.
  •  Nếu trẻ ngừng tuần hoàn thì tiến hành ép tim ngoài lồng ngực đúng cách đồng thời gọi y tế hỗ trợ.
  • Gia đình chỉ nên di chuyển người bệnh đến cơ sở y tế khi trẻ đã được sơ cấp cứu ban đầu.
  • Chỉ tiến hành xử trí vết bỏng điện khi trẻ không có rối loạn toàn thân, không nên chườm đá, bôi thuốc mỡ hay bất cứ thứ gì lên vết bỏng, chỉ nên rửa sạch vết bỏng và phủ gạc sạch lên. 
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