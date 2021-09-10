Công an chính thức thông tin về vụ bé trai bị điện giật tử vong khi học online ở Hà Nội

Xã hội 10/09/2021 21:27

Mới đây, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang vào cuộc điều tra vụ bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong lúc đang chuẩn bị học online.

Theo Nhịp sống Việt, chiều ngày 10/9, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang vào cuộc điều tra vụ bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong lúc đang chuẩn bị học online.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 10/9, tại một gia đình ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vào thời điểm trên, cháu H.H.D (SN 2011) và em gái (SN 2013), đang sử dụng máy tính để học online.

Trong quá trình dùng máy tính, do trục trặc, nên bé D đã dùng cây lấy ráy tai bằng kim loại chọc vào một đầu của sợi dây sạc. Lập tức, bé D bị điện giật dẫn đến tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu D không có ở nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hạ Đình và đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương xuống hiện trường, tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Được biết,  gia đình cháu bé đã đến bệnh viện lo thủ tục để đưa bé về nơi an nghỉ cuối cùng nên ngôi nhà cháu nằm sâu trong ngõ, hiện chỉ có một vài người thân lo công việc và rất bối rối.

dien giat tu vong
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

 

Như đã đưa tin sáng cùng ngày, theo thông tin từ VTC News, ngày 10/9, Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị điện giật thiệt mạng khi đang học trực tuyến.

Thời điểm xảy ra vụ việc hai anh em đang học trực tuyến ở nhà. Người anh cầm một vật cắm vào ổ điện dẫn đến bị điện giật. Người em liền hô hoán, tuy nhiên khi người lớn có mặt thì cháu bé không qua khỏi.

Một người hàng xóm cho biết, sáng hôm nay có nghe thấy tiếng hét của cháu bé nhưng nghĩ do mẹ mắng con nên không quan tâm, một lúc sau thì thấy bố của cháu bé ôm con sau xe máy do một người khác chở đi cấp cứu.

Dẫn tin từ Vnexpress, trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sau buổi lễ khai giảng online hôm 5/9, các trường chủ động tổ chức hoạt động phù hợp để khởi động năm học mới. Ngày 6/9, học sinh sẽ bước vào chương trình học tập học kỳ I năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn trong mùa dịch căng thẳng và diễn biến phức tạp.

'Nhọ như Vietcombank': Vừa mở lại bình lại phải xóa luôn bài vì sức mạnh dư luận

'Nhọ như Vietcombank': Vừa mở lại bình lại phải xóa luôn bài vì sức mạnh dư luận

Vừa qua, ngân hàng Vietcombank đang trở thành tâm điểm của mọi chú ý khi liên tục nhận về nhiều chỉ trích sau màn công bố 1000 tờ sao kê của MC Trấn Thành.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội học online bị điện giật khi học online

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số