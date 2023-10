Mới đây, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang vào cuộc điều tra vụ bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong lúc đang chuẩn bị học online.

Theo Nhịp sống Việt, chiều ngày 10/9, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang vào cuộc điều tra vụ bé trai 10 tuổi bị điện giật tử vong lúc đang chuẩn bị học online.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 10/9, tại một gia đình ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vào thời điểm trên, cháu H.H.D (SN 2011) và em gái (SN 2013), đang sử dụng máy tính để học online.

Trong quá trình dùng máy tính, do trục trặc, nên bé D đã dùng cây lấy ráy tai bằng kim loại chọc vào một đầu của sợi dây sạc. Lập tức, bé D bị điện giật dẫn đến tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu D không có ở nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hạ Đình và đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương xuống hiện trường, tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Được biết, gia đình cháu bé đã đến bệnh viện lo thủ tục để đưa bé về nơi an nghỉ cuối cùng nên ngôi nhà cháu nằm sâu trong ngõ, hiện chỉ có một vài người thân lo công việc và rất bối rối.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Như đã đưa tin sáng cùng ngày, theo thông tin từ VTC News, ngày 10/9, Công an phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị điện giật thiệt mạng khi đang học trực tuyến.

Thời điểm xảy ra vụ việc hai anh em đang học trực tuyến ở nhà. Người anh cầm một vật cắm vào ổ điện dẫn đến bị điện giật. Người em liền hô hoán, tuy nhiên khi người lớn có mặt thì cháu bé không qua khỏi.

Một người hàng xóm cho biết, sáng hôm nay có nghe thấy tiếng hét của cháu bé nhưng nghĩ do mẹ mắng con nên không quan tâm, một lúc sau thì thấy bố của cháu bé ôm con sau xe máy do một người khác chở đi cấp cứu.

Dẫn tin từ Vnexpress, trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sau buổi lễ khai giảng online hôm 5/9, các trường chủ động tổ chức hoạt động phù hợp để khởi động năm học mới. Ngày 6/9, học sinh sẽ bước vào chương trình học tập học kỳ I năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn trong mùa dịch căng thẳng và diễn biến phức tạp.

