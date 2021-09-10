'Nhọ như Vietcombank': Vừa mở lại bình lại phải xóa luôn bài vì sức mạnh dư luận

Xã hội 10/09/2021 19:03

Vừa qua, ngân hàng Vietcombank đang trở thành tâm điểm của mọi chú ý khi liên tục nhận về nhiều chỉ trích sau màn công bố 1000 tờ sao kê của MC Trấn Thành.

Những ngày vừa qua, do vô tình vướng vào ồn ào sao kê cùng nghệ sĩ Trấn Thành mà ngân hàng Vietcombank bỗng chóc trở nên hot hơn bao giờ hết. Theo đó, sau khi Trấn Thành tung bản sao kê 1000 tờ do ngân hàng Vietcombank cung cấp, cư dân mạng đã vào thẳng trang fanpage của ngân hàng này để bày tỏ ý kiến không hài lòng về "chất lượng sao kê". Ngân hàng đã phải khóa bình luận sau đó.

Những tưởng tất cả đã qua đi thì mới đây thôi, ngân hàng này mở lại bình luận nhưng rồi cũng phải tiếp tục khoá và xoá bài sau ít phút.

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Bài viết bị xóa - Ảnh: Internet

Cụ thể, Vietcombank đăng tải thông tin cập nhật hoạt động mới. Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận lại xuất hiện hàng loạt comment nhắc lại chuyện sao kê của Trấn Thành thậm chí còn có ý chê bai chất lượng dịch vụ tại đây. Trước tình hình trên, fanpage đành tiếp tục giới hạn dịch vụ và sau 15 phút đăng tải, bài viết đã bị xóa khỏi hệ thống.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Không riêng gì fanpage, app dịch vụ của ngân hàng cũng bị vạ lây khi là nơi “trút giận” của nhiều người khi hàng loạt đợt đánh giá 1 sao cho kèm theo lời chê bai về dịch vụ. Nhìn tổng thể, da số các bình luận tiêu cực đều xuất hiện sau khi nam nghệ sĩ công khai bản sao kê. Có thể thấy, trong đợt sao kê lần này, ngân hàng đã chịu thiệt không ít.

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Đánh giá 1 sao trên app - Ảnh: Internet

Vào ngày 9/9 vừa qua, phía Vietcombank đã có bài đăng giải thích về vấn đề sao kê cũng như khẳng định mọi quy hoạt động của ngân hàng đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.  Hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho những lùm xùm trên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Vietcombank vẫn đang khóa chế độ bình luận trên mạng xã hội của mình.

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Từ khóa:   Trấn Thánh sao kê 1000 tờ sao kê ngân hàng Vietcombank

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