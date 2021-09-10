Chủ quan mùa dịch, người đàn ông nhận cái kết đắng khi để xe trước nhà rồi khóa kín cửa

Một vụ trộm xe máy giữa ban ngày đã xảy trên địa bàn TP. Hà Nội. Tuy nhiên, cư dân mạng lại đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về sự việc trên.
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Mới đây, một đoạn clip ghi lại cận cảnh một vụ trộm xe máy táo tợn giữa ban ngày khiến nhiều người chú ý. Theo đó, một người đàn ông bước vào nhà nhưng lại để xe máy bên ngoài rồi kéo cửa kín lại. Lát sau, trời bắt đầu đổ mưa và chiếc xe vẫn nằm trơ trọi trước nhà.
Được một lúc, hai thanh niên chở nhau trên xe máy bất ngờ dừng lại tại ngôi nhà trên. Một trong hai người nhìn ngó xung quanh rồi tìm cách mở khoá chiếc xe của người đàn ông. Thậm chí, khi có người đi ngang qua, 2 thanh niên không hề bỏ chạy mà vờ như đứng nhờ nhà dân trú mưa. Kết quả, nhóm đối tượng đã thành công dắt xe máy rời khỏi hiện trường còn chủ xe thì không hề hay biết.
Được biết, sự việc xảy ra trên đường Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, dân mạng vô cùng bức xúc trước hành động ăn trộm giữa ban ngày của 2 thanh niên, nhất là trong mùa dịch khi mọi người đều khó khăn.
Thế nhưng, có nhiều ý kiến cho rằng chính sự chủ quan của người đàn ông đã tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện ý đồ xấu.