Nóng: Bà Phương Hằng tuyên bố 'bảo lưu' lời hứa 50 tỷ với Trấn Thành, quyết chơi 1 mất 1 còn

Xã hội 09/09/2021 21:16

Mới đây, trong buổi livestream tối ngày 9/9, bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức trả lời về số tiền 50 tỷ trước đó đã hứa sẽ trao cho Trấn Thành nếu nam nghệ sĩ sao kê.

Suốt những ngày gần đây, vụ ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và MC Trấn Thành vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngày càng căng thẳng. Sự việc bắt đầu từ ngày 1/9, khi bà Hằng thông qua trang cá nhân của trợ lý yêu cầu Trấn Thành phải minh chuyện từ thiện miền Trung mùa bão lũ vào năm ngoái. Thậm chí, trong 1 lần livestream, bà Hằng còn tuyên bố sẽ tặng cho nam nghệ sĩ 50 tỷ nếu chịu sao kê trong vòng 10 ngày như bà gia hạn.

Nóng: Bà Phương Hằng tuyên bố 'bảo lưu' lời hứa 50 tỷ với Trấn Thành, quyết chơi 1 mất 1 còn - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hằng và MC Trấn Thành - Ảnh : Internet

Đến ngày 7/9, MC Trấn Thành chính thức công bố 1000 tờ sao kê trong khoảng thời gian từ thiện từ ngày 14/10/2020 - 21/12/2020. Tối muộn cùng ngày, anh cũng có 1 đoạn clip giải đáp thắc mắc của cộng đồng mạng về những vấn đề liên quan đến số giấy tờ trên.

Mới đây, vào tối ngày 9/9, khi được các fan của Trấn Thành vào tận livestream hỏi về "kèo 50 tỷ" trước đó, bà Hằng đã có câu trả lời dứt khoát rằng bản thân không hề rút lời lại mà sẽ bảo lưu số tiền ấy. Nếu Trấn Thành để cơ quan chức năng chứng minh được bản sao kê là minh bạch và anh không làm gì trái với pháp luật thì bà sẽ tự giao ra 50 tỷ.

Nóng: Bà Phương Hằng tuyên bố 'bảo lưu' lời hứa 50 tỷ với Trấn Thành, quyết chơi 1 mất 1 còn - Ảnh 2
Bà Hằng livestream - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi bảo lưu lại số tiền 50 tỷ ấy cho Trấn Thành và sẽ không bao giờ rút lời lại. Nhưng ở đây, tôi là một CEO, tôi có lý lẽ của riêng tôi, không thể nào mang một xấp giấy sao kê ra rồi đòi lấy 50 tỷ như vậy được. Nếu cần, tôi sẽ mời ngân hàng, kiểm toán và cả công an vào làm cho ra đúng sai. 

 

Hiện, buổi livestream của bà Hằng vẫn đang tiếp tục và thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Trấn Thánh sao kê 50 tỷ

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