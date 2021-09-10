Chủ trọ đeo vàng khắp người đến tận công an phường đòi hỗ trợ cho người thuê nhà của mình

Xã hội 10/09/2021 09:18

Mới đây, một người phụ nữ được cho là chủ nhà trọ đeo vàng khắp người đã đến công an phường để bày tỏ ý kiến về việc hỗ trợ cho người thuê nhà tại chỗ của mình khiến cư dân mạng xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đeo vàng khắp người lên tận phường bày tỏ ý kiến khi người thuê trọ chỗ mình không nhận được hỗ trợ trong đợt dịch này. Được biết, sự việc xảy tại Bình Dương.

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Ảnh minh họa: Internet

Trong đoạn clip, người phụ nữ được cho là chủ dãy phòng trọ có đeo khẩu trang, đội mũ và diện trang phục trùm kín người đến phường bày tỏ ý kiến về chính sách hỗ trợ lương thực trong mùa dịch. 

"Không đi xin rau củ cho bà con. Nhà trọ tôi 2 tháng mấy rồi mà được có 5kg gạo, không có gì hết trơn ấy" - người phụ nữ nói trong clip.

Bên cạnh đó, người này cũng phàn nàn về việc phường kế bên được hỗ trợ nhiều mà chỗ của bà thì không có. Lúc này, một nữ cán bộ đã đến trao đổi với bà và hứa trong hôm nay hoặc ngày mai chính chị này sẽ mang ray củ đến chỗ người phụ nữ hỗ trợ. Chị còn nhấn mạnh từ đầu mùa dịch chưa hứa với bà điều gì, nay nhất định sẽ tự mình thực hiện. Cuối clip, bà chủ trọ vẫn còn khá bức xúc liên tục phân bua với các chiến sĩ công an có mặt tại đó. 

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người dành lời khen và ngưỡng mộ đến bà chủ nhà trọ "có tâm" này khi sẵn sàng đến tận phường đòi quyền lợi cho những người thuê phòng ở chỗ mình.

 

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Từ khóa:   Bình Dương chủ nhà trọ TP.HCM hỗ trợ người dân

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