Đà Nẵng: Kiến nghị giải cứu gần 100 người mắc kẹt trong rừng sâu do Covid-19

Xã hội 10/09/2021 14:33

Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (Đà Nẵng) cho biết trong hơn 2 tháng qua, địa bàn xã có 97 người dân phải ở lại trog rừng do Covid-19.

Theo Người Lao Động, trưa ngày 10/9, ông Thái Văn Hoài Nam – Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết trong hơn 2 tháng qua, địa bàn xã có 97 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số đến từ nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Kon Tum, Nghệ An,…phải ở lại trong rừng thuộc địa phận xã Hòa Bắc.

Đây là số lao động đến Đà Nẵng để trồng rừng. Khi thành phố thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19, các chủ rừng, người thuĐà Nẵng: Kiến nghị giải cứu gần 100 người mắc kẹt trong rừng Hòa Bắc do Covid-19ê lao động không thể tiếp tế lương thực. Thậm chí, có trường hợp chủ thuê bỏ mặc người lao động bơ vơ giữa rừng. Trong thời gian mắc kẹt, UBND xã Hòa Bắc, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ lương thực thực phẩm cho những người này.

covid 19
Số lao động người dân tộc Hrê tự băng rừng ra ngoài được xã Hòa Bắc hỗ trợ xe đưa về quê tránh dịch - Ảnh: Người Laou Động

 Thế nhưng, nhiều lán trại nằm sâu trong rừng (cách đường lộ 10km) nên rất khó để tiếp cận. Tại đây, họ không có việc làm, không được trả lương để trang trải cuộc sống, phải tìm rau rừng, cá suối để sống qua ngày. Nhiều lao động đưa theo cả phụ nữ, trẻ em,…điều kiện sinh hoạt rất thiếu thốn.

Theo Thanh iên , mới đây, nhóm đồng bào dân tộc bị mắc kẹt kéo dài đã quyết định đi bộ về quê, Công an TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ xe và phân công cán bộ đưa 15 người bàn giao cho H.Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đà Nẵng: Kiến nghị giải cứu gần 100 người mắc kẹt trong rừng sâu do Covid-19

“Qua khảo sát nguyện vọng, hiện có thêm 59/97 người mắc kẹt xin về quê, UBND xã đề xuất thành phố có phương án để đảm bảo tình hình an sinh xã hội, an ninh trật tự khu vực rừng Hòa Bắc”, ông Thái Văn Hoài Nam nói. Sự việ vẫn đang được nhiều khanh mời.

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Từ khóa:   Đà Nẵng trồng rừng kẹt trong rừng

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