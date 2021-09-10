Bão số 5 (Conson) trong đêm nay và sáng mai: Bão giật cấp 12 hướng vào bắc miền Trung, lượng mưa to đến rất to, nơi cao nhất trên 350mm/đợt

Xã hội 10/09/2021 16:50

Dự báo, bão số 5 (Conson) sẽ quét dọc các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Theo An ninh Thủ Đô, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự đoán đầu giờ chiều ngày 10/9, bão số 5 (Conson) đang ở ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Trong đêm nay và sáng mai, (ngày 11/9), bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến đầu giờ chiều mai vị trí tâm bão số 5 (Conson) ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

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Dự báo vị trí và đường đi của bão số 5 (CONSON). Ảnh NCHMF

Tuy nhiên, cơn bão có xu hướng di chuyển rất chậm hướng về đất liền, vận tốc chỉ duy trì ở mức 5-10km/h. Dự báo, khoảng ngày 13/9, bão Conson sẽ ở ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên, khi gần sát đất liền bão Conson sẽ giảm cấp, chỉ còn duy trì cường độ ở cấp 9. Khi đổ bộ vào đất liền, bão số 5 (Conson) sẽ gây ảnh hưởng một vệt dài từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Từ đêm nay, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Từ đêm nay đến 13/9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Đà Nẵng phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, ở Quảng Nam-Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt). Từ ngày 12-14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250mm/đợt.

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