Người phụ nữ đi ngang qua khu vực trụ điện khi có nước ngập nên bị điện giật, người dân xung quanh mặc dù phát hiện kịp thời nhưng không dám ứng cứu.

Dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, một lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho hay cơ quan này đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bà Hà Thị Kim C. (49 tuổi, ngụ khu phố Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa).

Theo một số người dân địa phương chia sẻ, vào khoảng 16h ngày 30/3, bà Hà Thị Kim C. đi từ nhà đến cửa hàng tạp hóa để mua đồ, khi đi ngang qua khu vực trụ điện gần nhà thì bị điện giật, ngã xuống đất bất tỉnh.

Thời điểm bà C. gặp nạn, người dân xung quanh mặc dù phát hiện kịp thời nhưng không ai dám lại gần để cứu do khu vực này ngập nước vì triều cường và mưa lớn vào chiều 30/3, khu vực xung quanh trụ điện đều đang ngập nước.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn điện là lưới điện hạ áp có một số dây điện tự phát của người dân kéo vào nhà để sinh hoạt.

Vị trí xảy ra vụ việc. (Ảnh: PLO)

Theo thông tin trên báo Pháp Luật Online, sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đến cắt điện, đưa bà C. ra ngoài. Theo UBND phường 6, bà C. bị điện giật nằm trong vũng nước đọng trên đường gần một trụ điện bằng sắt.

Công an phường 6 đã liên lạc, yêu cầu điện lực Tuy Hòa cắt điện để cứu nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi được người dân vớt lên, bà C. đã tử vong. Bước đầu, UBND phường 7 xác định bà C. bị điện giật trong lúc đi từ nhà ra đến đoạn đường hẻm.

Ông Huỳnh Quốc Long, Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên, nói cơ quan công an đang điều tra vụ tai nạn nên ông chưa thể nói vị trí, nguyên nhân rò rỉ điện.

Giám đốc điện lực Phú Yên cho biết, khu vực này thường xuyên bị ngập nước khi có triều cường và mưa lớn. Ngành điện khuyến cáo người dân trong khu vực cần hết sức cẩn trọng trong việc sử dụng điện, tránh xa khu vực có các trụ điện để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

