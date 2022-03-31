Để trẻ nhỏ ở nhà một mình, phụ huynh cần cảnh giác ngay với chiêu trò lừa đảo mới này tránh 'mất tiền oan'!

Xã hội 31/03/2022 10:15

Người phụ nữ này quát, mắng và giả vờ gọi điện thoại cho mẹ cháu bé, yêu cầu lấy con lợn đất tiết kiệm trên nhà xuống đập để lấy tiền trả

Theo VOV đưa tin, Công an TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa phát thông báo tìm tội phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản""Cưỡng đoạt tài sản" với thủ đoạn mới hết sức tinh vi khi trẻ nhỏ ở nhà một mình.

Cụ thể, chiều 28/3, trên địa bàn phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, một người phụ nữ đi xe mô tô đến bấm chuông cửa một nhà dân và yêu cầu cháu nhỏ trong nhà thanh toán tiền mua thuốc cho mẹ.

Khi đó, cháu bé nói không có tiền thì liền bị người phụ nữ này quát, mắng và giả vờ gọi điện thoại cho mẹ cháu rồi yêu cầu lấy con lợn đất tiết kiệm trên nhà xuống đập để lấy tiền trả. Lúc này, do tâm lý hoảng sợ, cháu bé đã làm theo và đưa cho người phụ nữ đó số tiền khoảng 14 triệu đồng.

Để trẻ nhỏ ở nhà một mình, phụ huynh cần cảnh giác ngay với chiêu trò lừa đảo mới này tránh 'mất tiền oan'! - Ảnh 1
Hình ảnh nghi là của đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: VOV

Qua quá trình rà soát, lực lượng công an xác định đối tượng là nữ giới, độ tuổi khoảng 50, cao khoảng 1m60, dáng người to béo, thường sử dụng phương tiện là xe mô tô YAMAHA Sirius RC, màu sơn đỏ đen, có dán nền đỏ sao vàng tại vị trí biển kiểm soát.

Để kịp thời trấn áp các loại tội phạm và cảnh báo người dân, Công an TP. Hạ Long phát thông báo phương thức thủ đoạn, đặc điểm đối tượng và phương tiện sử dụng đến các đơn vị trực thuộc để kịp thời rà soát, nắm tình hình. Khi người dân phát hiện đối tượng có đặc điểm như thông báo thì báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

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