Cảnh báo bẫy lừa đảo làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo, việc nhẹ nhưng mất.... tiền nhiều

Theo báo Kinh tế và Đô thị đưa tin, Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo qua hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Theo đó, chị A thanh toán 5 đơn hàng thì bị các đối tượng thông báo chuyển khoản sai nội dung và yêu cầu bị phạt thanh toán thêm 2 đơn hàng thì mới được rút tiền. Tổng số tiền chị A. đã thanh toán là hơn 50 triệu đồng. Khi đối tượng yêu cầu phạt đơn hàng 67 triệu đồng, chị A. mới nghi ngờ mình bị lừa và đến Công an phường Chương Dương trình báo.

“Tôi thanh toán 3 đơn đầu tiên có giá trị thấp và được hoàn trả tiền ngay sau đó, lãi được khoảng vài trăm nghìn. Thấy uy tín nên muốn làm nhiều hơn. Thế nhưng từ đơn thứ 4, giá trị đơn hàng ngày càng cao, hướng dẫn viên bắt tôi thanh toán 3 đơn cùng một lúc, một đơn gần 4 triệu, một đơn hơn 20 triệu và một đơn hơn 62 triệu, tổng hơn 86 triệu” - Lương nói.

Lúc này bán tín bán nghi song chị vẫn cố rút hết tiền trong tài khoản để hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi chị gửi hơn 62 triệu ở lần thanh toán này, hướng dẫn viên từ chối trả lại tiền gốc và hoa hồng cho chị vì “ghi sai nội dung, hệ thống không thể tiếp nhận”. Chị Lương mới tá hỏa vì mất 62 triệu trong nháy mắt.

Hướng dẫn viên sau đó yêu cầu chị phải tiếp tục thanh toán đơn 62 triệu để được hoàn trả. “Nếu bỏ ngang nhiệm vụ, chị sẽ bị bảo lưu tiền đã gửi. Sau 12 tháng, chị đến trụ sở công ty, cầm theo giấy tờ để nhận lại tiền” - người hướng dẫn nói.

Lo bị mất tất cả, Lương vay tiền bạn bè và đồng nghiệp để tiếp tục gửi lại khoản 62 triệu, hy vọng sẽ được hoàn trả hơn 86 triệu trước đó. Nhưng sau khi chuyển tiền, hướng dẫn viên nói chị không được hoàn trả vì “không đủ sự tín nhiệm”. Nếu muốn hoàn, chị phải tiếp tục làm nhiệm vụ giá trị cao hơn.

Lúc này đã biết mình bị lừa, Lương đăng tải bài viết lên mạng xã hội cảnh báo mọi người. Ban đầu, chị tưởng là người của bên "Shopee thật" vì họ gửi cho xem cả "giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp". Chị Lương viết: "Sau đó mình đâm lao theo lao, còn đi vay tiền bạn bè đồng nghiệp lên đến cả trăm triệu. Chỉ vì ham muốn nhất thời rồi để lại hậu quả mà mình không thể tưởng tượng được. Tiền đã mất, chắc chắn không thể lấy lại. Cả đêm mình khóc không ngủ được, suy nghĩ về món nợ ngập đầu mà không dám kể với ai. Sao cùng là con người mà họ lại thất đức như vậy?”.

Nhiều người giống chị Lương đã mắc bẫy chiêu lừa này của các đối tượng giả danh người của Shopee.

Công việc nhẹ, lương cao thu hút nhiều người sập bẫy - Ảnh: Hà Nội mới

Hiện trên Facebook có rất nhiều bài viết đăng tuyển cộng tác viên làm việc nhẹ lương cao tại nhà như thế này. Ngoài đăng thông tin trên mạng xã hội, nhóm người lừa đảo này còn nhắn tin vào số điện thoại của người dân, tự xưng là giám đốc Marketing hoặc nhân viên của các trang trên, tuyển dụng cộng tác viên tham gia mua hàng ảo trên các trang web giả mạo. Người tham gia phải đặt mua các sản phẩm theo chỉ định và thanh toán tiền cho các sản phẩm đó. Theo lời hứa hẹn, sau 3-5 phút, cộng tác viên sẽ được hoàn số tiền đã thanh toán và được thưởng hoa hồng.

Mới đầu, người tham gia được hoàn trả tiền thưởng như quảng cáo, song đến các nhiệm vụ cần nạp số tiền lớn lên đến hàng chục và hàng trăm triệu thì không được hoàn trả cả gốc và lãi. Một số nạn nhân được hoàn trả, song chỉ là số tiền hiện trên tài khoản ảo mà không thể rút về.

Trao đổi về vụ việc này, đại diện Shopee khẳng định không có chương trình tuyển dụng cộng tác viên. Vị đại điện Shopee cho biết: "Các đối tượng giả danh nhân viên của sàn để đi lừa đảo. Tinh vi hơn, họ còn giả mạo con dấu, chữ ký của giám đốc điều hành trong các bản cam kết thanh toán hoa hồng, giấy phép đăng ký kinh doanh,... hòng lấy lòng tin của người bị hại để trục lợi bất chính.

Phía sàn thương mại điện tử đã ra cảnh báo người dùng về các trường hợp lừa đảo nạp tiền, hưởng hoa hồng. Theo đó, người dùng cần cẩn trọng trước những tin nhắn đáng ngờ chứa nội dung mạo danh tuyển dụng.

Chúng tôi khuyến cáo người dùng nhanh chóng báo cáo với Shopee hoặc công an khi nhận thấy hoạt động đáng ngờ. Hiện chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để xử lý nhiều vụ việc mạo danh tương tự".

Các sàn thương mại điện tử thường bị các đối tượng giả mạo lừa đảo - Ảnh: Internet

Qua vụ việc trên, theo thông tin của báo Hà Nội mới, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan công an nhưng nhiều người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác thanh toán đơn hàng ảo cho các sàn thương mại điện tử.

"Mồi nhử" mà bọn chúng đưa ra rất hấp dẫn như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng chênh lệch 10 đến 20%. Nhiều nạn nhân, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập đã sập bẫy của các đối tượng.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm, đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.

Khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.