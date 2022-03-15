Lừa đảo làm 'tick xanh' Facebook, đối tượng chiếm đoạt hàng chục triệu đồng

Xã hội 15/03/2022 09:19

Thông qua việc hứa hẹn làm "tick xanh" tăng tương tác Facebook, một đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản không dưới 1 lần.

Theo báo Quảng Nam điện tử, ngày 24/1, Công an huyện Duy Xuyên cho hay đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1999, thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị một đối tượng trên địa bàn lừa đảo thông qua dịch vụ "xin tick xanh" nên chủ động rà soát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Ngày 18/1, sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Công an huyện Duy Xuyên tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh, đồng thời khám xét nơi ở đối tượng, thu giữ 1 laptop, 3 điện thoại di động, 4 sim điện thoại và 7 thông tin tài khoản ngân hàng.

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Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh - Ảnh: Báo Quảng Nam

Cơ quan điều tra xác định, tháng 3/2021, Mạnh chủ động làm quen với chị N. là chủ một địa điểm phẫu thuật thẩm mỹ tại TP.HCM và hứa hẹn giúp "lên tick xanh", tăng tương tác cho tài khoản facebook cá nhân, fanpage kinh doanh của chị N.. Chị N. đồng ý và chuyển hơn 15 triệu đồng cho Mạnh để Mạnh thực hiện các dịch vụ như thỏa thuận. Tuy nhiên, Mạnh không thực hiện theo như thỏa thuận mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 10/2021, Mạnh sử dụng nhiều tài khoản facebook khác nhau nhắn tin làm quen với một doanh nhân trú tại TP.HCM để chào mời mua các gói dịch vụ facebook như tăng lượt thích, tăng lượt theo dõi, bảo mật “tick xanh” và “lên tick xanh” cho các fanpage kinh doanh thẩm mỹ của người này.

Sau thời gian tiếp cận, Mạnh lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân để yêu cầu chuyển 7,6 triệu đồng tiền làm dịch vụ. Ngay khi nhận được tiền, Mạnh liền thay đổi thông tin tài khoản facebook của nạn nhân để chiếm quyền truy cập, đồng thời "ra giá" cho bị hại phải chuyển cho mình 20 triệu đồng để "chuộc" tài khoản.

Ngoài ra, Mạnh còn tạo nhiều tài khoản facebook ảo để chạy quảng cáo về "dịch vụ bẻ khóa Icloud" với mục đích chiếm đoạt các khoản tiền phí cọc bẻ khóa từ nhiều người có nhu cầu trên mạng xã hội.

Theo Công an nhân dân, sáng ngày 15/3, cũng đăng tải về vụ việc, tại cơ quan Công an, Mạnh khai nhận, thường nhắm vào những người nổi tiếng như ca sĩ, nghệ sĩ, người kinh doanh, khi xem facebook của họ thấy số lượng truy cập nhiều thì sẽ tìm cách tiếp cận đặt vấn đề, hứa hẹn làm dịch vụ tick xanh cho họ. Thực tế, chỉ hứa hẹn cho họ tin nhưng chưa làm được tick xanh cho ai.

"Để làm được tick xanh facebook thì vấn đề đầu tiên là phải có thông tin giấy tờ chính chủ, do đó tôi yêu cầu họ cung cấp đầy đủ giấy tờ cá nhân chính chủ. Khi đã có những thông tin giấy tờ cũng như tiền cọc chuyển khoản thì sẽ cắt liên lạc và thay đổi, chiếm quyền quản trị tài khoản facebook" - Mạnh thú nhận.

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Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an nhân dân

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng, cán bộ Công an huyện Duy Xuyên nói rằng, tick xanh facebook thể hiện cho sự công nhận và xác minh quyền sở hữu của facebook dành cho tài khoản cá nhân và fanpage.

Dấu tick xanh thể hiện cho cá nhân hoặc thương hiệu có ảnh hưởng tới cộng đồng, vì thế nhiều người muốn facebook của mình có được tick xanh, nhất là những nghệ sĩ, người nổi tiếng, những người kinh doanh… Với lời hứa giúp họ xin dấu tích xanh này, kẻ gian lấy được giấy tờ cá nhân, từ đó chiếm đoạt trang Fanpage của họ để tống tiền hoặc bán cho người khác kiếm lời.

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