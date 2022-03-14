Một vụ tai nạn giao thông xảy ra khi xe thùng biển số xanh (loại xe chở phạm nhân) va chạm với xe tải tại giao lộ khiến 2 phương tiện hư hỏng.

Theo Thanh Niên, ngày 14/3, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương xảy ra tại địa bàn xã Tân Phú Trung.

Thông tin ban đầu cho biết, hơn 12 giờ cùng ngày, xe biển số xanh (loại xe thùng chở phạm nhân) chạy trên đường Nguyễn Thị Lắng, hướng từ đường Xuyên Á về đường Hồ Văn Tắng. Khi đến giao lộ đường Nguyễn Thị Lắng - Hồ Văn Tắng (ngã tư Cây Da, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi), xe biển số xanh va chạm với xe tải biển số tỉnh Bình Dương chạy trên đường Hồ Văn Tắng.

Vụ va chạm mạnh khiến 2 xe hư hỏng. Trong đó, xe biển số xanh bị nhấc bổng phần đuôi, nghiêng về một bên. Người dân khu vực đến hỗ trợ các nạn nhân bị thương, đưa 1 người bất tỉnh ra khỏi xe thùng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Tuổi Trẻ, xe biển số xanh ban đầu được xác định là thuộc biên chế Công an quận Tân Bình, đang trên đường chở phạm nhân đến trại giam T17 ở huyện Củ Chi thì xảy ra vụ va chạm trên.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe biển số xanh có hai cán bộ công an và một phạm nhân. Trong vụ việc nêu trên có hai cán bộ công an và một phạm nhân bị thương, trong đó phạm nhân bị thương được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Theo Dân Việt, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vụ việc khiến một cán bộ công an mặc sắc phục bị thương ở vùng đầu, chảy nhiều máu. Phạm nhân trong thùng xe bị bất tỉnh. Người này được đưa ra ngoài ngay sau đó.

Tại hiện trường, hai phương tiện nằm ngổn ngang. Xe chở phạm nhân nằm nghiêng, ghim vào một bên xe tải. Kính chắn gió bị vỡ nát, văng tung tóe khắp nơi. Theo một nguồn tin, cú va chạm khiến hai công an và một phạm nhân bị thương. Những người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Điều 22 Luật Giao thông đường bộ, ôtô dẫn giải phạm nhân được coi là xe ưu tiên. Khi làm nhiệm vụ, xe không bị hạn chế tốc độ, được đi vào đường ngược chiều, chạy khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ tuân theo hướng dẫn của người điều khiển giao thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-xe-thung-cho-pham-nhan-va-xe-tai-xay-ra-va-cham-khien-3-nguoi-bi-thuong-455738.html