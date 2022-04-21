Thời điểm xảy ra cháy, những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa.

Theo nguồn tin từ Dân Việt, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng 1h13 phút ngày 21/4, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Đến 1h18 phút cùng ngày, Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường, vụ cháy được xác định xảy ra tại tầng 1 của nhà dân (tiếp giáp nhà B9 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên) là nhà của bà Đoàn Thị M. (chủ hộ). Lực lượng PCCC đưa một nạn nhân đến bệnh viện - Ảnh: Sức khỏe và Đời Sống Tại khu vực cháy có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai thang đưa 2 người (gồm: Ông Bùi Ngọc L. và cháu Bùi Quang H.) từ mái nhà xuống vị trí an toàn.

Liên quan đến vụ việc, Sức khỏe và Đời sống đưa tin, thời điểm xảy ra cháy, những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã triển khai lực lượng tới hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ và dập lửa. Lực lượng chức năng cùng người dân đã hướng dẫn, cứu thoát được 2 người. Tuy nhiên, 5 người khác trong nhà tử vong. Trong số các nạn nhân có cả người già và trẻ nhỏ. Cũng theo nguồn tin từ Dân Việt, thống kê thiết hại sơ bộ do vụ cháy, nổ gây ra, về người: 4 người chết tại hiện trường, gồm: bà Đoàn Thị M. (SN:1948; chủ hộ); bà Đỗ Mai H. (SN:1985; con dâu của bà M.), ông Bùi Ngọc K. (SN:1985, con ruột bà M.), cháu Bùi Nam P. (SN:2012; con trai của ông L.); 1 người chết tại bệnh viện là cháu B.G.H (SN 2021, con trai của ông L.). Vụ cháy khiến 5 người chết, 2 người bị thương - Ảnh: Dân Việt Về tài sản: Diện tích đám cháy khoảng 10m2 (một phần diện tích tầng 1); Vật tư, hàng hóa thiệt hại: Đồ dùng gia đình (gỗ, ván, nhựa, xe máy,…). Nguyên nhân vụ cháy, nổ đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Nữ chủ nhân của tòa lâu đài bốc cháy ngùn ngụt ở Quảng Ninh được 'giải cứu' nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện Chiều 12/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, nạn nhân trong vụ cháy tòa lâu đài ở phường Cẩm Bình (TP.Cẩm Phả) đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-lon-luc-rang-sang-o-ha-noi-khien-5-nguoi-thiet-mang-be-trai-1-tuoi-duoc-dua-toi-benh-vien-nhung-khong-co-phep-mau-nao-xay-ra-463560.html