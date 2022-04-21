Chiều ngày 21/4, xăng dầu bất ngờ tăng giá trở lại

Từ 15h ngày 21/4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ.
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Theo Dân Trí, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay (21/4). Thời gian áp dụng là từ 15h.
Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 660 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 680 đồng/lít.
Còn mỗi lít dầu diesel tăng 970 đồng/lít, dầu hỏa tăng 800 đồng/lít, dầu mazut tăng 880 đồng/kg.
Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 27.130 đồng/lít; RON 95 là 27.990 đồng/lít; dầu diesel 25.350 đồng/lít, dầu hỏa 23.820 đồng/lít, dầu mazut là 21.800 đồng/kg.
Tại kỳ này, cơ quan điều hành chỉ chi quỹ bình ổn đối với dầu mazut là 250 đồng/kg, còn lại là trích lập đối với xăng RON 95 là 500 đồng/lít, E5 RON 92 là 400 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa là đều 100 đồng/lít.
Theo báo Lao Động, tại kỳ điều chỉnh ngày 12/4, xăng E5 RON 92 giảm 830 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 840 đồng/lít. Còn mỗi lít dầu diesel giảm 700 đồng, dầu hỏa giảm 740 đồng/lít, riêng dầu mazut giữ nguyên giá.
Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 26.470 đồng/lít; RON 95 là 27.310 đồng/lít; dầu diesel 24.380 đồng/lít, dầu hỏa 23.020 đồng/lít.
Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn đối với xăng RON 95 là 550 đồng/lít, E5 RON 92 là 650 đồng/lít, dầu diesel là 500 đồng/lít, dầu hỏa là 350 đồng/lít. Việc chi quỹ bình ổn kỳ này chỉ áp dụng với dầu mazut là 481 đồng/lít.