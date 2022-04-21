Chiều ngày 21/4, xăng dầu bất ngờ tăng giá trở lại

Từ 15h ngày 21/4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo Dân Trí, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay (21/4). Thời gian áp dụng là từ 15h.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 660 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 680 đồng/lít.

Còn mỗi lít dầu diesel tăng 970 đồng/lít, dầu hỏa tăng 800 đồng/lít, dầu mazut tăng 880 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 27.130 đồng/lít; RON 95 là 27.990 đồng/lít; dầu diesel 25.350 đồng/lít, dầu hỏa 23.820 đồng/lít, dầu mazut là 21.800 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành chỉ chi quỹ bình ổn đối với dầu mazut là 250 đồng/kg, còn lại là trích lập đối với xăng RON 95 là 500 đồng/lít, E5 RON 92 là 400 đồng/lít, dầu diesel và dầu hỏa là đều 100 đồng/lít.

Giá xăng tăng trở lại sau thời gian giảm liên tiếp - Ảnh: Internet

Theo báo Lao Động, tại kỳ điều chỉnh ngày 12/4, xăng E5 RON 92 giảm 830 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 840 đồng/lít. Còn mỗi lít dầu diesel giảm 700 đồng, dầu hỏa giảm 740 đồng/lít, riêng dầu mazut giữ nguyên giá.

Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 26.470 đồng/lít; RON 95 là 27.310 đồng/lít; dầu diesel 24.380 đồng/lít, dầu hỏa 23.020 đồng/lít.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn đối với xăng RON 95 là 550 đồng/lít, E5 RON 92 là 650 đồng/lít, dầu diesel là 500 đồng/lít, dầu hỏa là 350 đồng/lít. Việc chi quỹ bình ổn kỳ này chỉ áp dụng với dầu mazut là 481 đồng/lít.

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