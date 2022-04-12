NÓNG: Giá xăng dầu giảm đồng loạt, tương đương thời điểm đầu tháng 3

Xã hội 12/04/2022 16:33

Sau 3 lần giảm, giá xăng dầu hiện nay tại Việt Nam đang ở mức tương đương với thời kỳ đầu tháng 3, tức là giảm hơn 2500 đồng so với kỳ điều chỉnh ngày 11/3.

Zing News đưa tin, Bộ Tài chính - Công Thương vừa điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều ngày 12/4. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 830 đồng/lít còn 26.470 đồng/lít và giá xăng RON 95 giảm 840 đồng/lít còn 27.310 đồng/lít.

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Giá xăng được điều chỉnh giảm vào chiều ngày 12/4 - Ảnh: Dân Việt

Ngoài ra, bên cạnh giá xăng, thông tin từ Tiền Phong cho hay, một số các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm từ 700-737 đồng/lít. Theo đó, dầu diesel giảm 700 đồng/lít xuống còn 24.380 đồng/lít, dầu hỏa còn 23.027 đồng/lít sau khi giảm 737 đồng/lít. Riêng dầu mazut 3.5s thì vẫn giữ nguyên mức giá 20.929 đồng/kg.

Theo báo Kinh tế đô thị, như vậy, trong vỏn vẹn 3 tháng đầu năm 2022, giá xăng dầu đã qua 9 lần điều chỉnh. Trong đó, có 6 lần tăng giá và 3 lần giảm. Tuy vậy, nếu so sánh với mức tăng của xăng dầu thành phẩm thế giới là 33,7-38,9% từ đầu năm thì giá bán lẻ các mặt hàng này nội địa Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều, chỉ tăng từ 9-11%.

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Diễn biến giá xăng trong 6 tháng vừa qua - Ảnh: Zing News

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn chưa nhập thêm hàng dù cho giá chiết khấu đã tăng vì dự báo cho thấy giá xăng dầu vẫn có thể tiếp tục giảm. Mức chiết khấu hiện tại rơi vào khoảng 1.200-1.500 đồng/lít đối với mặt hàng xăng và dầu diesel là 1.400-1.800 đồng/lít, tùy theo thời điểm và khu vực.

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