Giá xăng dầu ‘tụt dốc’, giảm nhẹ trong ngày 6/4/2022

Xã hội 06/04/2022 09:48

Bất chấp nhu cầu tiêu thụ cao, giá xăng dầu thế giới vẫn trên đà giảm nhẹ nhờ sự tăng giá của đồng USD và tình hình dịch bệnh căng thẳng tại Trung Quốc.

Thanh Niên đưa tin, thống kê vào sáng ngày 6/4 (theo giờ Việt Nam) cho thấy cả hai loại dầu thô là WTI và Brent đều đồng loạt giảm nhẹ. Theo đó, dầu TWI có giá giao dịch chạm ngưỡng 101 USD/thùng và giá dầu Brent là 105,7 USD/thùng.

Việc giá dầu thô giảm nhẹ vào sáng ngày 6/4 là hệ quả từ sự tăng giá của đồng USD cao nhất trong 2 năm qua và mức tiêu thụ nhiên liệu ở thị trường Trung Quốc suy giảm do tình hình dịch bệnh căng thẳng, kéo theo nhiều hệ lụy như giá cả hàng hóa tăng và nhu cầu di chuyển thấp.

 

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Giá xăng dầu thế giới giảm nhẹ trong lo lắng nhu cầu tiêu thụ yếu - Ảnh: Reuters

Thông tin từ tờ Reuters cho biết, các nhà đầu tư khi đối diện với lệnh trừng phạt Nga từ Mỹ và EU thì đều đang trông chờ vào số liệu công bố số dầu thô dự trữ của Mỹ trong hôm nay. Tuần trước, khảo sát từ Reuters cho thấy, Mỹ đang có 2,1 triệu thùng dầu thô được lưu trong kho.

Ngoài ra, theo Báo Kinh tế đô thị, việc giá dầu thô ngày hôm nay sụt giảm cũng có có phần đến từ việc Nga hiện vẫn đang giảm tải áp lực nguồn cung nhờ bơm khí đốt qua các đường ống quan trọng vào châu Âu.

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Giá xăng dàu trong nước vẫn duy trì theo mức giá được điều chỉnh vào 0h ngày 1/4/2022 - Ảnh: Thanh Niên

Về giá xăng dầu trong nước hôm nay, Báo Giao Thông cho biết, cả nước vẫn tiếp tục duy trì mức điều chỉnh từ 0h ngày 1/4/2022. Cụ thể, xăng RON 95 có giá bán lẻ không cao hơn 28.153 đồng/lít, xăng E5 RON 92 cũng được bán với mức giá không cao hơn 27.309 đồng/lít; giá dầu diesel ở mức 25,080 đồng/lít, dầu hỏa đạt mốc 23,764 đồng/lít, dầu mazut 180CS thì có giá 20,929 đồng/kg.

Thuế bảo vệ môi trường xăng dầu giảm 50%, giá xăng ngày mai (1/4) có khả năng GIẢM MẠNH?

Thuế bảo vệ môi trường xăng dầu giảm 50%, giá xăng ngày mai (1/4) có khả năng GIẢM MẠNH?

Thuế môi trường với xăng dầu bắt đầu giảm từ 1/4/2022 đến 31/12/2022. Sau giảm thuế này, mỗi lít xăng giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng.

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