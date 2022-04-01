Nóng: Giá xăng giảm 1.021 đồng/lít từ 0h ngày 1/4

Xã hội 01/04/2022 09:35

Từ 00h ngày 1/4, giá xăng E5 RON 92 trong nước giảm 1.021 đồng/lít xuống còn 27.309 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 1.039 đồng/lít còn 28.153 đồng/lít.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, ngay sau khi nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực từ 1/4, đúng vào kỳ điều hành đầu tháng, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 0h hôm nay. Đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng giảm trong năm 2022 do thuế bảo vệ môi trường giảm mạnh.

Mức giá mới sẽ được áp dụng từ 0h00 ngày 1/4, thay vì 15h00 theo Nghị định 95. Đây là phiên điều hành khác biệt mà Bộ Công thương cho rằng, để mang lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Nóng: Giá xăng giảm 1.021 đồng/lít từ 0h ngày 1/4 - Ảnh 1

Giá xăng dầu được điều chỉnh từ 0h ngày 1-4, áp dụng giảm thuế bảo vệ môi trường - (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo đó, mặc dù xăng được giảm 2.000 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường, nhưng với biến động tăng giảm đan xen của giá thế giới, cộng thêm việc thực hiện Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nên giá xăng có mức giảm thấp hơn.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.021 đồng/lít, từ mức 28.330 đồng/lít giảm còn 27.309 đồng/lít.  Xăng RON95-III giảm 1.039 đồng/lít, từ 29.190 đồng/lít giảm còn 28.153 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu đồng loạt tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh hôm nay. Dẫn tin từ Giao Thông, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.447 đồng/lít, lên mức 25,080 đồng/lít; Dầu hoả tăng 1.519 đồng/lít lên mức 23,764 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 506 đồng/kg lên mức 20.929 đồng/kg.

Nóng: Giá xăng giảm 1.021 đồng/lít từ 0h ngày 1/4 - Ảnh 2
Dầu lao dốc về 100 USD/thùng, giá xăng chỉ giảm hơn 1.000 đồng/lít. (Ảnh: Dân Việt)

Như vậy, sau 6 lần tăng liên tục và một phiên giảm, giá xăng dầu đã có những diễn biến tăng giảm liên tục trong chu kỳ điều hành vừa qua. 

Giá xăng dầu đã ghi nhận mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7/2014, nên với việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, được kỳ vọng sẽ kìm hãm một phần đà tăng giá trong thời gian tới.

 

Thuế bảo vệ môi trường xăng dầu giảm 50%, giá xăng ngày mai (1/4) có khả năng GIẢM MẠNH?

Thuế bảo vệ môi trường xăng dầu giảm 50%, giá xăng ngày mai (1/4) có khả năng GIẢM MẠNH?

Thuế môi trường với xăng dầu bắt đầu giảm từ 1/4/2022 đến 31/12/2022. Sau giảm thuế này, mỗi lít xăng giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng.

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