Ngày mai, giá xăng có thể TĂNG hơn 1.000 đồng mỗi lít sau 3 lần giảm liên tiếp

Xã hội 20/04/2022 08:31

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, trong quý I/2022 đã có 7 kỳ điều hành giá xăng dầu.

Theo VnExpress đưa tin, doanh nghiệp đầu mối, giá xăng có thể tăng 800-1.100 đồng một lít vào ngày 21/4 nếu nhà điều hành không trích Quỹ bình ổn.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 14/4 với RON 92 là 114,59 USD một thùng, RON 95 là 126,13 USD một thùng, tăng so với đợt điều chỉnh trước đó. Tương tự, giá dầu có lúc tăng lên 145 USD một thùng.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở TP.HCM cho biết, giá xăng dầu đã quay đầu đi lên những ngày qua. Hai mặt hàng Brent và WTI đã tăng khoảng 9% trong tuần trước: "Giai đoạn giảm của dầu đã đi qua và dự báo giá tăng liên tục trong các ngày tới. Kỳ điều hành tới, giá xăng sẽ tăng quanh mức 800-1.100 đồng một lít, còn giá dầu có thể cộng thêm 1.300 đồng nếu nhà điều hành không sử dụng Quỹ bình ổn".

Ngày mai, giá xăng có thể TĂNG hơn 1.000 đồng mỗi lít sau 3 lần giảm liên tiếp - Ảnh 1
Giá xăng có thể tăng 800-1.100 đồng một lít vào ngày 21/4 nếu nhà điều hành không trích Quỹ bình ổn - Ảnh: VTV

Theo thông tin của VTV, trong trường hợp, nhà điều hành sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng ở mức thấp hơn.

Như vậy giá xăng đang đứng trước khả năng lớn điều chỉnh tăng sau 3 lần giảm liên tiếp. Trong kỳ điều hành mới đây nhất vào ngày 12/4, nhà điều hành đã giảm giá xăng E5RON92 838 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 836 đồng/lít; dầu diesel giảm 700 đồng/lít; giữ nguyên giá dầu mazut 180CST 3.5S.

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, trong quý I/2022 đã có 7 kỳ điều hành giá xăng dầu. Trong đó, giá xăng A95 tăng 5.900 đồng/lít; giá xăng E5 tăng 5.780 đồng/lít và giá dầu diezen tăng 6.060 đồng/lít. Bình quân quý I/2022, giá xăng dầu trong nước tăng 48,81% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 1,76 điểm phần trăm.

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Sau 3 lần giảm, giá xăng dầu hiện nay tại Việt Nam đang ở mức tương đương với thời kỳ đầu tháng 3, tức là giảm hơn 2500 đồng so với kỳ điều chỉnh ngày 11/3.

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