Hé lộ clip tìm kiếm 4 nữ sinh Nghệ An đuối nước khi đi tắm mát ở đập nước: Người nhà thấp thỏm hy vọng nhưng phép màu đã không xảy ra

Liên quan đến vụ 6 nữ sinh xuống đập tắm, 4 em không may trượt chân vào vùng nước sâu, trưa ngày 26/4, cơ quan chức năng địa phương thông báo đã tìm thi thấy thi thể cả 4 em.
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Theo nguồn tin từ Người Lao Động, sáng 26/4, ông Ngô Sỹ Cường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể 4 nữ học sinh lớp 8 trên địa bàn bị đuối nước. Danh tính các nạn nhân được xác định là: H.Q.T.; V.T.T.M.; N.H.G. và H.T.L.A., cùng sinh năm 2008, trú tại 2 xóm Thịnh Hồng và Tân Lập, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 25/4, một nhóm học sinh gồm 6 em lớp 8, Trường trung học cơ sở xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn cùng nhau ra đập nước Khe Giang tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn để tắm mát. Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị sảy chân xuống khu vực nước sâu, 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em bị đuối nước.
Liên quan tới vụ việc, Tổ Quốc đưa tin, chính quyền địa phương đang phối hợp với 4 gia đình tổ chức mai táng cho 4 nạn nhân theo phong tục tập quán.
"Vụ việc xảy ra chúng tôi lấy làm đau lòng, thành thật xin được chia buồn với gia đình các cháu", lãnh đạo xã Nghĩa Lộc chia sẻ với nguồn trên.