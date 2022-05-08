Xin đi câu cá, 3 anh em ruột đuối nước thương tâm tại tỉnh Đắk Lắk

Xã hội 08/05/2022 13:45

Con xin đi câu cá nhưng mãi không thấy về, người cha đi tìm thì phát hiện ra sự thật đau đớn.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, sáng 8/5, ông Trần Văn Hải - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh là anh em ruột trong 1 gia đình tử vong thương tâm.

3 anh em chết đuối gồm: Nguyễn Văn N. (học lớp 5), Nguyễn Văn A. (lớp 4) và Nguyễn Văn H. (lớp 3), cùng là học sinh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Ea Hu, huyện Cư Kuin).

Dẫn theo nguồn tin từ Tiền Phong, trước đó, khoảng 17h ngày 7/5, ba anh em xin gia đình ra hồ cách nhà khoảng 500m để câu cá. Hồ này do các hộ dân gần đó đào đã lâu.

Đến tối, gia đình không thấy các con về nên đi tìm. Khi đến hồ, gia đình phát hiện có 3 đôi dép nên đã nhờ người dân xung quanh giúp đỡ, đến 20h cùng ngày, thi thể của 3 em học sinh đã được tìm thấy và bàn giao lại cho gia đình lo hậu sự. 

Xin đi câu cá, 3 anh em ruột đuối nước thương tâm tại tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 1
Vụ đuối nước khiến 3 anh em ruột tử vong khiến cho nhiều người không khỏi cảm thấy xót xa - Ảnh: VOV

Lãnh đạo UBND xã Ea Bhốk cho biết thêm, vợ chồng anh Tr. có 5 người con (3 trai, 2 gái), gia đình thuộc diện đông con, hoàn cảnh khó khăn nên ngay sau khi biết tin chính quyền địa phương đã có mặt động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 3 em nhỏ xấu số.

Cũng theo lãnh đạo xã này, đây là vụ đuối nước đầu tiên trên địa bàn kể từ đầu năm 2022 đến nay. Hằng năm, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em. Tuy nhiên, địa phương gặp khó khăn khi hầu hết phụ huynh đi làm nương rẫy, các em nhỏ ở nhà nên thiếu người quản lý.

Tuy nhiên, sắp tới đây điều này sẽ còn được nâng cao hơn nữa để những hộ dân khác nâng cao ý thức và giảm thiểu tối đa các trường hợp thương tâm như trên. 

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