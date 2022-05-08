Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong tại TP.HCM, mới đây Công an đã phát hiện thêm nhiều tình tiết mới sau khi trích xuất 238 video.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, ngày 4.5 vừa qua, Viện KSND TP.HCM (VKS) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can trong vụ án "giết người", "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến tử vong xảy ra tại căn hộ chung cư ở P.22, Q.Bình Thạnh. Hai bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM Theo cáo trạng, VKS truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với Nguyễn Trung Kim Thái - cha của bé N.T.V.A.) về tội "giết người" và "hành hạ người khác".

Còn bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Q.1) bị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm". Trong khoảng thời gian sống chung với nhau, từ ngày 7/12/2021 đến 22/12/2021, Trang nhiều lần đánh đập dã man, bắt nhốt cháu A vào chuồng chó, không cho mặc quần áo. Ngoài ra, Trang còn dùng vũ khí nguy hiểm để đánh vào những nơi dễ tổn thương như vùng đầu dẫn đến việc cháu A bị tử vong vào ngày 22/12/2021.

Theo nguồn tin từ Zing News, dù Thái là cha của bé A nhưng đã có nhiều lần cùng tham gia với Trang đánh bé gái. Ngoài ra, Thái nhiều lần thấy Trang ra tay nhưng không can ngăn. Khi cháu A. qua đời, Thái chủ động xóa tất cả dữ liệu camera trong căn hộ nhưng cơ quan chức năng đã khôi phục được toàn bộ. Vụ việc khiến nhiều người cực kỳ bức xúc trước hành động tàn nhẫn của đôi tình nhân - Ảnh: Zing News Một nguồn tin xác nhận sau khi vụ án xảy ra, công an đã trích xuất hình ảnh và mô tả hành động của Thái, Trang và cháu A. trong 283 tập tin video. Công an cũng đã chuyển tiếng nói của Trang và Thái trong 283 tập tin này thành văn bản. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM đã có kết luận về phục hồi và trích xuất dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn SMS trong khoản thời gian từ 1/10/2021 đến 25/12/2021, tin nhắn trên Zalo, Facebook, Viber... được tìm trên điện thoại của Trang và Thái, điện thoại, iPad của cháu A. Kết quả cho thấy lịch sử cuộc gọi điện thoại của Thái phù hợp với nội dung vụ án nêu trên.

Thông tin MỚI về vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành: Đã gửi kiến nghị thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái 8 tuổi, đã ký kiến nghị thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái.

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