Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tại TP.HCM: Phát hiện thêm nhiều tình tiết chấn động sau khi trích xuất 238 video

Xã hội 08/05/2022 13:23

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong tại TP.HCM, mới đây Công an đã phát hiện thêm nhiều tình tiết mới sau khi trích xuất 238 video.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, ngày 4.5 vừa qua, Viện KSND TP.HCM (VKS) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 2 bị can trong vụ án "giết người", "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến tử vong xảy ra tại căn hộ chung cư ở P.22, Q.Bình Thạnh.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tại TP.HCM: Phát hiện thêm nhiều tình tiết chấn động sau khi trích xuất 238 video - Ảnh 1
Hai bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo cáo trạng, VKS truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với Nguyễn Trung Kim Thái - cha của bé N.T.V.A.) về tội "giết người" và "hành hạ người khác".

Còn bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Q.1) bị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm".

Trong khoảng thời gian sống chung với nhau, từ ngày 7/12/2021 đến 22/12/2021, Trang nhiều lần đánh đập dã man, bắt nhốt cháu A vào chuồng chó, không cho mặc quần áo. Ngoài ra, Trang còn dùng vũ khí nguy hiểm để đánh vào những nơi dễ tổn thương như vùng đầu dẫn đến việc cháu A bị tử vong vào ngày 22/12/2021.

Theo nguồn tin từ Zing News, dù Thái là cha của bé A nhưng đã có nhiều lần cùng tham gia với Trang đánh bé gái. Ngoài ra, Thái nhiều lần thấy Trang ra tay nhưng không can ngăn. Khi cháu A. qua đời, Thái chủ động xóa tất cả dữ liệu camera trong căn hộ nhưng cơ quan chức năng đã khôi phục được toàn bộ.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tại TP.HCM: Phát hiện thêm nhiều tình tiết chấn động sau khi trích xuất 238 video - Ảnh 2
Vụ việc khiến nhiều người cực kỳ bức xúc trước hành động tàn nhẫn của đôi tình nhân - Ảnh: Zing News

Một nguồn tin xác nhận sau khi vụ án xảy ra, công an đã trích xuất hình ảnh và mô tả hành động của Thái, Trang và cháu A. trong 283 tập tin video. Công an cũng đã chuyển tiếng nói của Trang và Thái trong 283 tập tin này thành văn bản.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM đã có kết luận về phục hồi và trích xuất dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn SMS trong khoản thời gian từ 1/10/2021 đến 25/12/2021, tin nhắn trên Zalo, Facebook, Viber... được tìm trên điện thoại của Trang và Thái, điện thoại, iPad của cháu A. Kết quả cho thấy lịch sử cuộc gọi điện thoại của Thái phù hợp với nội dung vụ án nêu trên.

 

Thông tin MỚI về vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành: Đã gửi kiến nghị thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái

Thông tin MỚI về vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành: Đã gửi kiến nghị thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái 8 tuổi, đã ký kiến nghị thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái.

Xem thêm
Từ khóa:   Bé V.A bị bạo hành bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành đến tử vong Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?