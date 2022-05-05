Thông tin MỚI về vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM bị bạo hành: Đã gửi kiến nghị thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái

Xã hội 05/05/2022 20:10

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái 8 tuổi, đã ký kiến nghị thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành gây xôn xao dư luận, vào tối ngày 5/5, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái) cho biết đã ký kiến nghị gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM thay đổi tội danh từ tội Hành hạ người khác sang tội Giết người đối với Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé gái bị bạo hành).

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng cần xem xét lại toàn bộ hành vi của Nguyễn Kim Trung Thái. Luật sư Nữ nêu lên quan điểm: "Kết quả giám định pháp y ghi nhận các tổn thương gây ra trên khắp các vùng cơ thể của bé gái. Với cơ thể của một đứa trẻ 8 tuổi thì bất cứ vùng nào cũng là vùng nguy hiểm và thực tế các tổn thương gây ra nguyên nhân tử vong cho bé là không phải do tổn thương vùng đầu".

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Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ hiện là một trong những người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái 8 tuổi - Ảnh: Internet

Cũng theo luật sư, diễn biến hành vi phạm tội qua dữ liệu camera đã ghi nhận, phản ánh động cơ phạm tội đê hèn, tàn độc (đánh đập vào cơ thể trẻ em trần truồng, bị quỳ gối, bị trói tay chân …), mục đích phạm tội là cố ý gây thương tích (sử dụng hung khí nguy hiểm đánh đập, đạp … vào tất cả vùng cơ thể trẻ em, kể cả vùng kín). Hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp, nhiều ngày, nhiều lần, thậm chí cả ban đêm, được thực hiện cùng phương thức thủ đoạn, cùng phương tiện, xảy ra tại một địa điểm. Hậu quả của hành vi phạm tội là một trẻ em 8 tuổi đã chết.

Bà Nữ cho rằng hành vi từ ngày 7/12 đến ngày 22/12/2021 đã gây ra hậu quả nên không thể tách rời chuỗi hành động xảy ra ngày 22/12/2021 (ngày bé V.A. tử vong) để xử lý một tội.

Theo luật sư, chuỗi hành động của Nguyễn Kim Trung Thái đã được xác định. Cụ thể, Thái là cha của bé V.A. nhưng đã cùng Trang chửi mắng bé gái, một lần dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé A. Các lần Trang đánh đập bé, Thái đều nhìn thấy trực tiếp hoặc theo dõi qua camera.

"Hành động này của Thái đã góp phần gây ra tổn thương, là nguyên nhân dẫn đến chết người hoặc là yếu tố cộng thêm dẫn đến chết người; là giúp sức, thúc đẩy các hành động của Trang gây ra tổn thương là nguyên nhân gây ra chết người. Do đó, Thái phải cùng chịu trách nhiệm với hành vi sai phạm của Trang về tội Giết người", luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nêu trong đơn kiến nghị.

 

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Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet

Trước đó, theo báo Thanh niên đưa tin, vào ngày 4/5, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 2 bị can liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến tử vong, xảy ra tại P.22, Q.Bình Thạnh. Theo đó, Viện kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với Nguyễn Trung Kim Thái - cha của bé N.T.V.A) về tội “giết người” và “hành hạ người khác” theo điều 123, điều 140 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Thuộc trường hợp “giết người dưới 16 tuổi”, “có tính chất côn đồ” và “vì động cơ đê hèn”.

Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Q.1) bị truy tố về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm” theo điều 140, điều 389 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

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