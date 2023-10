Cụ thể, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha của cháu bé) bị đề nghị truy tố về tội "giết người" và "hành hạ người khác" theo Điều 123, Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Q.1, cha của bé N.T.V.A ) bị đề nghị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" theo Điều 140, Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ, theo chia sẻ thông tin từ báo Lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can trong vụ bé gái NTVA tám tuổi bị bạo hành, đánh chết tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, trong kết luận của mình, cơ quan điều tra nhận định hành vi của hai bị can là "Nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với lỗi cố ý, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; xâm phạm đến hoạt động tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, hành vi phạm tội có tính chất dã man, độc ác, tác động rất lớn tới dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đề nghị tòa án xử lý nghiêm minh trước pháp luật để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung”.

Về động cơ, Trang khai đánh cháu N.T.V.A là do cháu học bài không tốt. Tuy nhiên, lời khai này là gian dối. Do kết quả xác minh tại trường học, làm việc với giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu đều thể hiện cháu NTVA ngoan ngoãn, tiếp thu bài nhanh. Dữ liệu camera thể hiện có nhiều lần Trang đánh cháu NTVA không phải trong lúc cháu An học bài và đánh vì những lý do vô lý, viện cớ để đánh cháu.

Cháu N.T.V.A chụp cùng mẹ ruột - Ảnh: Internet

Ngoài ra, kết quả điều tra thể hiện Thái không muốn có con với Trang, gia đình Thái không chấp nhận Trang. Vì thế, bản thân Trang rất ghen tức, cấm mẹ ruột gặp cháu V.A., tự vào tài khoản Facebook của Thái xóa tất cả hình ảnh có mặt vợ cũ.

Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu cho hành vi của Trang tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây cản trở trong quá trình điều tra, xử lý. Hành vi của Thái cấu thành tội che giấu tội phạm.