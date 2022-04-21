Cơ quan điều tra đã làm rõ động cơ Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ bé gái 8 tuổi trong thời gian dài có cha ruột nạn nhân là đồng phạm. Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị tòa xử nghiêm vụ việc.

Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ, theo chia sẻ thông tin từ báo Lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ qua Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can trong vụ bé gái NTVA tám tuổi bị bạo hành, đánh chết tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh. Cụ thể, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha của cháu bé) bị đề nghị truy tố về tội "giết người" và "hành hạ người khác" theo Điều 123, Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Q.1, cha của bé N.T.V.A ) bị đề nghị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" theo Điều 140, Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Hai bị can Trang và Thái - Ảnh: Internet Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, trong kết luận của mình, cơ quan điều tra nhận định hành vi của hai bị can là "Nguy hiểm cho xã hội, được thực hiện với lỗi cố ý, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; xâm phạm đến hoạt động tư pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, hành vi phạm tội có tính chất dã man, độc ác, tác động rất lớn tới dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đề nghị tòa án xử lý nghiêm minh trước pháp luật để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung”. Theo Cơ quan điều tra, phân tích về ý thức, Trang nhận biết cháu N.T.V.A mới 8 tuổi, thể chất chưa phát triển đầy đủ, đang sống hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn. Về điều kiện và khả năng không thể tự vệ được, việc Trang tấn công liên tục vào vùng trọng yếu của cháu như nhiều lần dùng tay, chân, dùng roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi), cây gỗ... đánh đập, hành hạ. Khi thì bắt cháu NTVA cởi quần áo, giơ hai tay lên cao quỳ gối học, chui vào chuồng chó cùng với chó, vừa đánh vừa chửi mắng cháu NTVA lặp đi lặp lại trong thời gian dài đã để lại những đau đớn về thể xác, lẫn tinh thần cho cháu. Tuy nhiên, Trang vẫn có ý thực hiện một cách độc ác và tàn nhẫn. Hành vi này của Trang đã cấu thành tội giết người.

Về động cơ, Trang khai đánh cháu N.T.V.A là do cháu học bài không tốt. Tuy nhiên, lời khai này là gian dối. Do kết quả xác minh tại trường học, làm việc với giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu đều thể hiện cháu NTVA ngoan ngoãn, tiếp thu bài nhanh. Dữ liệu camera thể hiện có nhiều lần Trang đánh cháu NTVA không phải trong lúc cháu An học bài và đánh vì những lý do vô lý, viện cớ để đánh cháu. Cháu N.T.V.A chụp cùng mẹ ruột - Ảnh: Internet Ngoài ra, kết quả điều tra thể hiện Thái không muốn có con với Trang, gia đình Thái không chấp nhận Trang. Vì thế, bản thân Trang rất ghen tức, cấm mẹ ruột gặp cháu V.A., tự vào tài khoản Facebook của Thái xóa tất cả hình ảnh có mặt vợ cũ. Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu cho hành vi của Trang tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây cản trở trong quá trình điều tra, xử lý. Hành vi của Thái cấu thành tội che giấu tội phạm.

Phẫn nộ với tình tiết MỚI về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: V.A từng bị 'dì ghẻ' nhốt trong chuồng chó, vừa quỳ vừa học Theo kết luận điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM cho thấy, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã ra tay độc ác, tàn nhẫn suốt thời gian dài đến khi cháu bé tử vong.

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