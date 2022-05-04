VKS đang tiến hành tống đạt cáo trạng cho hai bị can trong vụ án. Theo đó, VKS truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, ngụ Gia Lai) về tội giết người theo các điểm b, n, q khoản 1 Điều 123 BLHS và tội hành hạ người khác theo điểm a khoản 2 Điều 140 BLHS.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM xác nhận đã hoàn tất cáo trạng và truy tố hai bị can trong vụ bé gái NTVA tám tuổi bị bạo hành , đánh đến tử vong tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh ra tòa để xét xử.

Ba cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, ngụ ở quận 1) bị truy tố về tội hành hạ người khác tương tự như Trang và che giấu tội phạm theo điểm b, khoản 1, điều 389, BLHS.

Ở tội danh giết người Trang bị truy tố với các tình tiết giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn, khung hình phạt đến tử hình .

Đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet

Theo Dân Trí, qua cáo trạng được biết, bé N.T.V.A. (8 tuổi) là con gái của Thái và chị Nguyễn Thị H.. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái.

Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, TPHCM. Thời gian này, bé A. cũng sống chung cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang.

Tháng 10/2021, bé A. học online tại nhà, Trang không có việc làm nên Thái giao kèm con học. Khoảng thời gian này, Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé gái. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học, bị đánh; lấy kéo cắt tóc, dùng khăn trùm đầu bé, đập liên tiếp xuống bàn…

Trang thực hiện nhiều kiểu đánh đập, hành hạ, chửi mắng và lặp đi lặp lại một thời gian dài, để lại những đau đớn thể xác lẫn tinh thần cho đứa bé mới 8 tuổi. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Hành hạ người khác.

Trong khi Thái là cha, có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ con gái. Tuy nhiên, khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ, Thái chẳng những không can ngăn, mà còn tham gia chửi mắng, đánh con. Hành vi của Thái đồng phạm với Trang về tội Hành hạ người khác.

Bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh: Internet

Riêng ngày 22/12/2021, Trang dùng hung khí nguy hiểm (cây gỗ to tròn), dùng tay chân, liên tục đánh đập bé dã man trong 4 giờ liên tiếp, làm nạn nhân tử vong. Trang biết khi tấn công liên tục chỗ "hiểm" của đứa bé có thể gây ra chết người, nhưng Trang cố ý thực hiện một cách độc ác và tàn nhẫn. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Giết người.

Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây trở ngại trong quá trình điều tra vụ án. Hành vi của Thái cấu thành tội Che giấu tội phạm.

Về động cơ gây án, Trang khai rằng mình đánh đập, hành hạ đứa trẻ là do bé gái học không tốt. Tuy nhiên, đây là lời khai gian dối bởi kết quả xác minh từ giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu tại trường bé A. đang học, bé gái là học sinh chăm ngoan, lễ phép, tiếp thu bài tốt.

Dữ liệu camera thể hiện, Trang nhiều lần đánh bé gái ngoài thời gian học, cô ta đánh đứa trẻ vì những lý do vô lý, viện cớ để đánh đập, hành hạ.

Ngoài ra, kết quả điều tra thể hiện Thái không muốn có con với Trang, gia đình anh ta không chấp nhận Trang. Lý do này khiến Trang rất ghen tức với chị Nguyễn Thị H. (vợ của Thái đã ly hôn).

Quỳnh Trang từng tìm đến nhà mẹ bé 8 tuổi, cấm chị H. gặp con. "Dì ghẻ" còn tự vào tài khoản Facebook của Thái xóa tất cả hình ảnh có mặt chị H..