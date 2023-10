Sự việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Ngày 21/4, theo Dân Trí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án, kết luận điều tra cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác; bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, bố ruột nạn nhân, ngụ quận 1) về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Bé gái bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, luật sự Nguyễn Anh Thơm cũng đã có bài viết chia sẻ quan điểm của mình dưới góc độ pháp luật. Cụ thể, luật sư cho biết: