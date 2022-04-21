Mới đây, trên trang cá nhân, luật sự Nguyễn Anh Thơm cũng đã có bài viết chia sẻ quan điểm của mình dưới góc độ pháp luật. Cụ thể, luật sư cho biết:

Sự việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM ) bị bạo hành đến tử vong khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Ngày 21/4, theo Dân Trí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án, kết luận điều tra cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác; bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, bố ruột nạn nhân, ngụ quận 1) về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe , danh dự, nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người và đặc biệt tính mạng trẻ em, là người yếu thế không những được Hiến pháp, pháp luật bảo vệ mà còn được các Công ước quốc tế quyền trẻ em bảo vệ mà Nhà nước CHXHCN Việt Nam tham gia ghi nhận, bảo vệ.

Sự việc xảy ra vào ngày 22/12/2021 là kết quả của quá trình bạo lực tàn ác, điên cuồng đánh đập cháu trực tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể dẫn tới tử vong (do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù). Do đó, hành vi của đối tượng đã cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Ngoài việc đánh cháu bé tử vong vào ngày 22/12/2021, thời gian trước đó, đối tượng còn đối xử tàn ác làm cho cháu bé bị đau đớn về thể xác và tinh thần nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hành hạ người khác theo quy định tại điểm b, Khoản 2 Điều 140 Bộ luật hình sự.

Phần chia sẻ của luật sư - Ảnh: Chụp màn hình

Trong cùng một thời gian liên tục, đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã phạm 2 tội, trong đó tội Giết người là tội đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết định khung tăng nặng (có tính chất côn đồ, giết người dưới 16 tuổi, vì động cơ đê hèn, cố ý thực hiện tội phạm đến cùng khi đánh đạp, tra tấn cháu như thời Trung cổ suốt 4 tiếng đồng hồ đến khi cháu bất tỉnh mới dừng lại). Theo quan điểm của luật sư, việc đối tượng Trang sử dụng vũ lực đánh đập, tra tấn cháu như lời khai của chúng là dạy dỗ cháu học là sự ngụy biện, che đậy động cơ, mục đích tư thù cá nhân và sự ích kỷ của bản thân.

Hành vi phạm tội của đối tượng thể hiện bản tính ác độc, không còn tính người nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật với hình phạt cao nhất phải đối mặt là Tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

2. Nguyễn Trung Kim Thái có dấu hiệu đồng phạm Giết người

“Tại cơ quan điều tra, Thái khai từ giữa năm 2020, Trang thỉnh thoảng có đánh, la con gái. Đến tháng 10/2021, bé A. phải học online, Trang kèm dạy học và thường chửi mắng, đánh đập bằng tay chân, cây gỗ, cây sắt, ống nhựa, roi mây... Phục hồi camera trước đó, cơ quan chức năng ghi nhận Trang nhiều lần bạo hành, đánh đập bé và có sự chứng kiến của Thái nhưng không can ngăn.

Thái cũng thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị dì ghẻ đánh, chính Thái cũng có lần cầm cây đánh con. Thái biết Trang dùng roi, cây đánh con mình nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cho rằng không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng nên vẫn để Trang "dạy dỗ" thời gian qua. Ngày 22/12/2021, bé A. bị hành hạ dã man trong khoảng 4 tiếng trước khi tử vong, Thái khai đi làm, không chứng kiến Trang đánh con. Khi về nhà, thấy con ngất lịm, sơ cứu nhưng cảm nhận con không còn phản xạ nên anh ta đưa đi bệnh viện”

Theo quan điểm của Luật sư, hành vi phạm tội của Thái đồng phạm với Trang về tội Hành hạ người khác và đồng phạm Giết người là có căn cứ.

Thái chứng kiến Trang thường xuyên đánh đập dã man cháu hàng ngày khi dạy học online, không những không can ngăn mà còn đồng tình và cùng Trang tham gia đánh cháu bé. Thái thừa nhận nhiều lần chứng kiến Trang đánh con và chính Thái cùng hùa vào đánh cùng. Xét bản chất hành vi Trang đánh chết bé dã man, tàn bạo trong khoảng 4 tiếng vào ngày 22/12/2021 là do được sự “giúp sức” về tinh thần rất lớn của người bố. Đối tượng Thái khai đi làm nên không chứng kiến Trang đánh con ngày 22/12/2021 là sự ngụy biện. Điện thoại di động của Thái kết nối trực tiếp Camera căn phòng nơi xảy ra vụ án. Không có lý do gì suốt 4 tiếng Thái không biết.

Việc Thái khai báo không biết là quyền của bị can. Tuy nhiên, qua một phần lời khai của Thái cùng với ý thức chủ quan và các tài liệu, chứng cứ thu thập có thể thấy dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người với Lỗi cố ý gián tiếp theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Bộ luật hình sự. Thái nhận thức “Trang dùng roi, cây đánh con mình nhiều lần, liên tiếp và đánh gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cho rằng không nghĩ đến hậu quả”. Nhận thức của Thái trong trường hợp này thuộc Lỗi cố ý gián tiếp nên hậu quả xảy ra đến đâu thì Thái phải chịu trách nhiệm đến đó. Cháu bé bị Trang đánh tử vong thì Thái phải chịu trách nhiệm đồng phạm Giết người là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và đúng bản chất hành vi phạm tội.

Như vậy, có thể thấy hành vi của Thái là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác hơn cả Nguyễn Võ Quỳnh Trang, đang tâm để đối tượng trực tiếp đánh con đẻ của mình suốt thời gian dài và dẫn tới tử vong nên cần phải xử lý nghiêm minh nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ hậu quả mà chúng gây ra.

Theo kết luận điều tra, bé N.T.V.A. (8 tuổi) là con gái của Thái và chị Nguyễn Thị Hạnh. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái. Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, TPHCM. Thời gian này, bé A. cũng sống chung cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang. Tháng 10/2021, bé A. học online tại nhà, Trang không có việc làm nên Thái giao kèm con học. Khoảng thời gian này, Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé 8 tuổi. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học, bị đánh; lấy kéo cắt tóc, dùng khăn trùm đầu bé, đập liên tiếp xuống bàn… Trang thực hiện nhiều kiểu đánh đập, hành hạ, chửi mắng và lặp đi lặp lại một thời gian dài, để lại những đau đớn thể xác lẫn tinh thần cho đứa bé mới 8 tuổi. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Hành hạ người khác. Trong khi Thái là cha, có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ con gái. Tuy nhiên, khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ, Thái chẳng những không can ngăn, mà còn tham gia chửi mắng, đánh con. Hành vi của Thái là đồng phạm với Trang về tội Hành hạ người khác. Riêng ngày 22/12, Trang dùng hung khí nguy hiểm (cây gỗ to tròn), dùng tay chân, liên tục đánh đập bé dã man trong 4 giờ liên tiếp, làm nạn nhân tử vong. Trang biết khi tấn công liên tục chỗ "hiểm" của đứa bé có thể gây ra chết người, nhưng Trang cố ý thực hiện một cách độc ác và tàn nhẫn. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Giết người. Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây trở ngại trong quá trình điều tra vụ án. Hành vi của Thái cấu thành tội Che giấu tội phạm. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM có kết luận giám định pháp y bổ sung, giải thích các vết thương trên cơ thể bé gái. Cụ thể, các tổn thương mới, xảy ra khoảng 1 đến 6 giờ trước khi tử vong, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết. Các tổn thương cũ, xảy ra khoảng 2 đến 25 ngày trước khi tử vong, là yếu tố tác động thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, có 6 luật sư đang trực tiếp hỗ trợ miễn phí cho gia đình bé V.A, bao gồm:

1. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng 3 Luật sư thuộc Chi hội LS Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã tham gia từ đầu bảo vệ quyền và lợi ích cho bé VA ngay từ khi gia đình có đơn tố cáo lên cơ quan công an.

2. Luật sư Phạm Công Hùng và các cộng sự tham gia hỗ trợ gia đình

3. Luật sư Nguyễn Anh Thơm và các cộng sự thuộc Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh thuộc đoàn luật sư Hà Nội.

Được biết đây đều là những người có kinh nghiệm trong các vụ án nghiêm trọng. 6 vị luật sư này sẽ nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình bé V.A.

Trong đó, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng 3 Luật sư thuộc Chi hội LS Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM có kinh nghiệm trong các vụ bạo hành trẻ em.

Luật sư Phạm Công Hùng lại có thế mạnh về tranh biện và tố tụng.

Còn Luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng có nhiều kinh nghiệm tố tụng, là đại diện pháp lý của nhiều gia đình có con bị bạo hành, xâm hại như vụ hung thủ xâm hại chị 8 tuổi, giết em 4 tuổi ở Sơn Tây; vụ bé M.M bị cha dượng và mẹ ruột bạo hành...