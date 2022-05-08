Trên đường đi đám giỗ về nhà, người chồng bất ngờ dừng xe lại rồi hành hung vợ khiến nạn nhân bị đa chấn thương.

Theo Zingnews đưa tin, sáng 8/5, Công an xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế, đã nhận được đơn trình báo của gia đình chị B. (30 tuổi, người địa phương) về việc bị chồng hành hung gây thương tích. Ông Nguyễn Hữu Thuận - Chủ tịch xã Lộc Hòa, cũng xác nhận việc chị B. bị chồng đánh giữa đường, phải nhập viện. Theo lãnh đạo địa phương, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn gia đình.

Người chồng đánh vợ dã man giữa đường - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của báo Dân Trí, chiều 7/5, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận vào ngày 5/5 có tiếp nhận bệnh nhân N.T.K.B. (30 tuổi) trú ở thôn Bắc Khe Dài, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc. Chị B. đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, kết mạc mắt bị xuất huyết, đầu chảy máu.

Chị H. bị đa chấn thương vùng mặt và vùng đầu do chồng hành hung - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, vào lúc 13h30 chiều 5/5, chị B. cùng chồng là anh L.V.H. (39 tuổi) trên đường đi ăn giỗ về. Lúc đến đoạn gần cầu Khe Dài, xã Lộc Hòa, anh H. bất ngờ dừng xe máy rồi đấm đá liên tục dã man vào vùng đầu, vùng mặt chị B.

Người dân đi đường thấy sự việc nên xông vào can ngăn thì H. mới dừng hành hung người vợ. Lúc này, H. đầy mùi men. Chị B. sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy. Hiện bệnh nhân đã tạm ổn sau 2 ngày điều trị.

Không chỉ vậy, hành động vũ phu của người đàn ông này cũng được người dân ghi hình lại và đăng tải trên mạng xã hội. Trong đoạn clip ghi lại, anh H. đã kéo tóc mặc cho người vợ la hét, van xin.

Chồng vung tay đánh vợ tử vong trong lúc cự cãi: Nghi phạm được cho về nhà để làm đám tang cho vợ Chồng vung tay đánh vợ tử vong trong lúc cự cãi. Xét thấy hoàn cảnh gia đình chỉ chỉ còn lại con trai, nên nghi phạm được về nhà để lo đám tang cho vợ, dưới sự giám sát của công an.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-con-men-nguoi-chong-dong-tay-dong-chan-da-man-voi-vo-giua-duong-nan-nhan-phai-nhap-vien-cap-cuu-vi-da-chan-thuong-467149.html