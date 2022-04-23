Khởi tố 'gã chồng hờ' ở Sơn La dùng củi đánh vợ nhập viện vì giặt quần áo chưa sạch

Xã hội 23/04/2022 12:23

Cho rằng quần áo chưa sạch, đối tượng Mùa A Tếnh (sinh năm 1984) dùng củi đánh nhiều lần vào chân, tay, lưng khiến "vợ hờ" phải đi cấp cứu.

Vào ngày 23/4, theo thông tin chia sẻ từ báo Người đưa tin, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mùa A Tếnh (sinh năm 1984, trú tại bản Bún, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, Tếnh và chị M. (sinh năm 1986, quê ở xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, hiện trú tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ) chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Ngày 25/3, Tếnh dùng gậy đánh chị M. nhập viện cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn. Kết quả giám định xác định chị M. bị trên 20% thương tật.

hanh vi co y gay thuong tich
Đối tượng Mùa A Tếnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người đưa tin

Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, vào ngày 25/3, tại nhà (ở bản Bún, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ), ông Mùa A Tếnh bảo vợ mình là bà Sồng Thị Me đi giặt quần. Thấy vợ giặt nhanh nên ông Tếnh cho rằng quần chưa sạch và bắt bà Me đi giặt lại lần 2. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi, ông Tếnh đã dùng củi đánh nhiều lần vào chân, tay, lưng của vợ mình. Hậu quả là bà Me bị thương nặng, không thể đi lại và phải đi cấp cứu.

hanh vi co y gay thuong tich 1Khởi tố 'gã chồng hờ' ở Sơn La dùng củi đánh vợ nhập viện vì giặt quần áo chưa sạch - Ảnh 3
Chân, tay chị Me xuất hiện nhiều vết bầm tím - Ảnh: Dân Việt

Anh Sồng A Chơ (anh trai chị Me) buồn rầu chia sẻ: "Ngày 26/3, sau khi nhận được thông tin em Me bị chồng đánh, anh em chúng tôi đã xuống bản Bún, xã Tân Xuân để giải quyết sự việc. Theo lời kể của em Me, sáng ngày 25/3, do mâu thuẫn trong việc giặt quần, em Me bị chồng dùng củi đánh vào người. Sáng đánh một lần; chiều tối đánh tiếp lần 2. Hậu quả, chân, tay, lưng em Me xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Em không thể đi bộ được nên chúng tôi phải cõng em đi lại. Thấy em bị thương nặng, gia đình đã đưa em lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn".

Vụ chồng 'triển võ' vun vút vào người vợ ở Bình Dương: Cơ quan chức năng đã lên tiếng

Vụ chồng 'triển võ' vun vút vào người vợ ở Bình Dương: Cơ quan chức năng đã lên tiếng

Liên quan đến đoạn clip chồng hành hung vợ trước mặt các con tại Bình Dương, mới đây, chủ tịch thị xã cho biết đã nhận được thông tin và khẳng định sẽ chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng đánh vợ Sơn La hành vi cố ý gây thương tích

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?