Theo cơ quan công an, Tếnh và chị M. (sinh năm 1986, quê ở xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, hiện trú tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ) chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Ngày 25/3, Tếnh dùng gậy đánh chị M. nhập viện cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn. Kết quả giám định xác định chị M. bị trên 20% thương tật.

Vào ngày 23/4, theo thông tin chia sẻ từ báo Người đưa tin, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mùa A Tếnh (sinh năm 1984, trú tại bản Bún, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ) về hành vi cố ý gây thương tích .

Đối tượng Mùa A Tếnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người đưa tin

Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, vào ngày 25/3, tại nhà (ở bản Bún, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ), ông Mùa A Tếnh bảo vợ mình là bà Sồng Thị Me đi giặt quần. Thấy vợ giặt nhanh nên ông Tếnh cho rằng quần chưa sạch và bắt bà Me đi giặt lại lần 2. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi, ông Tếnh đã dùng củi đánh nhiều lần vào chân, tay, lưng của vợ mình. Hậu quả là bà Me bị thương nặng, không thể đi lại và phải đi cấp cứu.

Chân, tay chị Me xuất hiện nhiều vết bầm tím - Ảnh: Dân Việt

Anh Sồng A Chơ (anh trai chị Me) buồn rầu chia sẻ: "Ngày 26/3, sau khi nhận được thông tin em Me bị chồng đánh, anh em chúng tôi đã xuống bản Bún, xã Tân Xuân để giải quyết sự việc. Theo lời kể của em Me, sáng ngày 25/3, do mâu thuẫn trong việc giặt quần, em Me bị chồng dùng củi đánh vào người. Sáng đánh một lần; chiều tối đánh tiếp lần 2. Hậu quả, chân, tay, lưng em Me xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Em không thể đi bộ được nên chúng tôi phải cõng em đi lại. Thấy em bị thương nặng, gia đình đã đưa em lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn".