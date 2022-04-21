Chị P hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Về tình trạng vết thương, trên người chi chít những dấu vết nghiêm trọng sau khi bị chồng cũ chặn đường hành hung dã man vào ngày 15/4 vừa qua.

Theo Pháp luật & Bạn đọc, ngày 21/4, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo cũng như đơn yêu cầu khởi tố vụ án của chị L.H.P (28 tuổi, trú tại khối phố 1, phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về việc bị chồng cũ là N.H.L (38 tuổi, trú thôn Đạo Đầu, Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị) chặn đường hành hung dù đã ly dị.

"Say xỉn cũng đánh, bình thường cũng đánh, nhiều lúc chẳng có lý do hay vì những lý do không chính đáng cũng đánh tôi. Nhiều lúc tôi cũng không biết bản thân đã làm sai điều gì nữa nhưng vì thương hai con nên bản thân cũng cố gắng chịu đựng", chị P tâm sự.

Chị P nên duyên vợ chồng với anh N.H.L vào năm 2013. Đến nay đã 9 năm, trong khoảng thời gian đầu sinh sống, 2 vợ chồng đã có với nhau 2 mặt con - 8 tuổi và 6 tuổi. Tuy nhiên, kể từ khi về chung nhà đến nay, không phải là cảnh 1 nhà 4 người êm ấm hạnh phúc mà ngược lại, chị thường xuyên bị anh L đánh đập, hành hung và tiền sử đã có hai lần phải nhập viện vì bị thương khá nghiêm trọng.

Vì không chịu nổi thói vũ phu của chồng, tháng 7/2020, chị P chính thức chấm dứt cuộc sống hôn nhân đầy đau khổ với vết thương chồng chất cùng chồng nên đệ đơn xin ly hôn và được toà án quyết định chấp nhận.

Tưởng chừng như được giải thoát và có thể sống an ổn về sau thì sau khi ly hôn, anh L liên tục có hành vi đe dọa chửi bới sau đó. Thậm chí, người chồng vũ phu còn nhiều lần đến nơi ở của chị P đánh đập, hành hung vợ cũ. Mỗi lần có dịp gặp ở bất kỳ đâu, người chồng cũng thường xuyên dùng bạo lực với chị P.

Chị P kể lại với báo chí, tháng 3/2022 vừa qua khi chị trên đường đi giao hàng cho một quán tạp hóa trên thì gặp chồng cũ. Sau khi gặp, chị P liên tục bị chửi bới không lý do và bị chặn đánh bị thương tích đến nỗi phải nhập viện để điều trị.

Thêm một lần nữa vào khoảng thời gian mới nhất, cụ thể khoảng 10h ngày 15/4, chị P trên đường đi từ TP Đông Hà ra huyện Gio Linh (Quảng Trị) làm việc thì gặp chồng cũ tại địa phận thôn Trúc Lâm (xã Gio Quang, huyện Gio Linh). Anh L bất ngờ chặn đầu xe và tiếp tục dùng bạo lực hành hung vợ cũ.

"Anh L chặn đầu xe khiến tôi ngã xuống đường, rồi kéo tôi lên lề đường, giật mũ bảo hiểm đang đội đánh liên tục vào đầu, mặt và người tôi. Anh ta còn cầm đầu tôi đập liên tục xuống đường", chị P đau khổ nói.

Chị P cho biết thêm thông tin, chồng cũ chỉ chấm dứt việc đánh đập chị khi có 2 người đàn ông đi đường phát hiện sự việc và dừng lại can thiệp.

Chị P được chẩn đoán bị gãy ngón tay - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Do vết thương không thể mau chóng xử lý nên chiều hôm đó chị P được người thân đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị. Kết quả chị bị gãy ngón tay và xây xát ở đầu, mặt.

"Từ ngày tôi nằm viện đến nay gia đình bên kia cũng không tới hỏi thăm, động viên gì cả. Tôi buộc phải viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an để bảo vệ mình vì số lần anh L chặn đường hành hung tôi ngày càng nhiều", chị P chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, Đội Điều tra Tổng hợp - Công an huyện Gio Linh đưa thông tin đã nhận được đơn tố cáo của chị P về việc bị chồng cũ dùng bạo lực để hành hung trên đường tại xã Gio Quang.

"Chúng tôi đã làm việc với chị P và gửi giấy mời cho anh L yêu cầu đến trụ sở công an để phối hợp làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên", đại diện Công an huyện Gio Linh cho biết.

Không phải cứ ly dị là được "giải thoát"

Theo báo Dân Sinh, vào nhiều năm trước, cũng có trường hợp chồng cũ dù đã ly dị nhưng liên tục tìm đến để hành hung vợ cũ.

Chị Nguyễn Tuyết L. (36 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) từng làn nạn nhân của việc chồng cũ bạo hành cho biết, chị bị đánh đến mức phải nhập viện.

Tâm sự với nguồn trên, chị cho hay, mặc dù đã ly dị được hơn 1 năm song lần gặp lại chồng cũ trên đường, chị bị đánh rất dã man. "Thấy tôi, anh ta xuống đòi chiếc xe máy tôi đang đi. Nói qua lại được vài câu, anh ta liền lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu rồi bóp cổ tôi đến nghẹt thở. Cũng may, một số người dân xung quanh đã lao vào can ngăn nên anh ta mới chịu buông tha không thì…", chị L. bàng hoàng kể lại.

Ngay sau đó, chị L. bất tỉnh và được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đủ kiểu bạo hành sau ly hôn, chị em làm gì khi bị chồng cũ "đi đường quyền"?

Trao đổi về vấn đề nhức nhối này, ThS. Lê Thị Lan Anh - Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt cho biết trên báo Pháp luật Việt Nam như sau: "Chẳng ai muốn bị bạo hành, ai cũng muốn tránh. Tuy nhiên, để phòng tránh triệt để, chị em phụ nữ cần tìm hiểu các thông tin liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Từ đó, hiểu được các hành vi bạo lực, các hình phạt đối với các hành vi đó và cơ quan tố giác khi chẳng may rơi vào cảnh bạo lực".

Ảnh minh họa: Internet

Luật sư Nguyễn Huy An - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết thêm, tại Điều 83 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định, cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Khi bị chồng cũ cản trở quyền thì người mẹ có quyền tố cáo hành vi này tới cơ quan công an hoặc UBND để cơ quan có thẩm quyền xử phạt. Người mẹ có thể xin xác nhận của UBND hoặc công an về việc chồng cũ có hành vi cản trở quyền chăm con của mình, sau đó yêu cầu cơ quan thi hành án thi hành theo bản án, quyết định của Tòa án, hoặc cũng có thể đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn căn cứ theo Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.