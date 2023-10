Theo Pháp luật & Bạn đọc, ngày 21/4, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo cũng như đơn yêu cầu khởi tố vụ án của chị L.H.P (28 tuổi, trú tại khối phố 1, phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về việc bị chồng cũ là N.H.L (38 tuổi, trú thôn Đạo Đầu, Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng Trị) chặn đường hành hung dù đã ly dị.

Chị P bị chồng chặn đường hành hung dù ly dị đã lâu - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Chị P nên duyên vợ chồng với anh N.H.L vào năm 2013. Đến nay đã 9 năm, trong khoảng thời gian đầu sinh sống, 2 vợ chồng đã có với nhau 2 mặt con - 8 tuổi và 6 tuổi. Tuy nhiên, kể từ khi về chung nhà đến nay, không phải là cảnh 1 nhà 4 người êm ấm hạnh phúc mà ngược lại, chị thường xuyên bị anh L đánh đập, hành hung và tiền sử đã có hai lần phải nhập viện vì bị thương khá nghiêm trọng.

"Say xỉn cũng đánh, bình thường cũng đánh, nhiều lúc chẳng có lý do hay vì những lý do không chính đáng cũng đánh tôi. Nhiều lúc tôi cũng không biết bản thân đã làm sai điều gì nữa nhưng vì thương hai con nên bản thân cũng cố gắng chịu đựng", chị P tâm sự.