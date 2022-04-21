Chồng cộc cằn hất thẳng mâm cơm ra cửa sổ, tay cầm gậy sắt, tung 'liên hoàn cước' vào người vợ: Hành động của 2 đứa trẻ ở cuối clip khiến nhiều người 'ám ảnh'

Mới đây, trên MXH xuất hiện một đoạn clip được đăng tải từ camera an ninh trong nhà, ghi lại cảnh một đôi nam nữ được cho là vợ chồng đang đánh nhau, hành hung giữa nhà ngay trước mặt con nhỏ.

Tuy nhiên, thấy vợ không có động tĩnh đứng lên dọn dẹp, người chồng lập tức bê cả mâm cơm ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Lúc này, người vợ mới bước ra khỏi phòng ngủ thì bất ngờ bị chồng vụt thanh sắt vào người.

Cụ thể, theo như thời gian trong CCTV thì đoạn clip được camera ghi lại vào hôm 11/4/2022. Hình ảnh từ clip cho thấy, người chồng từ cửa phòng gọi vợ ra ngoài để dọn dẹp mâm cơm trên chiếc chiếu giữa nhà.

Cả hai vợ chồng sau đó đã giằng co, hành hung nhau ngay giữa nhà. Người vợ tiện tay, lấy một vật dưới đất rồi ném thẳng về phía người chồng. Người đàn ông ngay lập tức túm tóc, nhặt lại cây sắt vụt liên tiếp vào người vợ.

Người đàn ông cầm thanh kim loại dài để đánh vợ - Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, theo ghi nhận từ clip, 2 đứa bé được cho là con của đôi vợ chồng đều đang có mặt ở nhà. Cả hai trực tiếp chứng kiến màn cãi vã, đánh đập của bố mẹ.

2 đứa trẻ lặng nhìn bố mẹ đánh nhau ngay giữa nhà - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Đa số chỉ trích hành động bạo lực của người chồng. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng việc để xảy ra cãi vả, đánh đập nhau cũng có phần lỗi từ vợ. Không ít netizen đã lên án kịch liệt màn "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" của cả hai khi có con trẻ trong nhà.

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Loạt bình luận chỉ trích đã được CĐM để lại bên dưới các bài đăng liên quan đến đoạn clip này:

- Nỗi ám ảnh. Xem mà thấy bản thân đã từng trong hoàn cảnh ấy. Thương cho phận đàn bà chân yếu tay mềm, thương cho 2 đứa nhỏ.

- Thương 2 bé, ám ảnh tuổi thơ

-Vết thương trong lòng 2 đứa trẻ....

Hiện, đoạn clip trên vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận.