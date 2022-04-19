Rợn người vợ nhẫn tâm cùng nhân tình pha thuốc chuột vào sữa đầu độc chồng

Xã hội 19/04/2022 19:12

Đối tượng khai nhận do thường xuyên mâu thuẫn, bị chồng đánh đập nên cùng tình nhân pha thuốc diệt chuột vào sữa để đầu độc chồng.

Theo VTC News, ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba (Phú Thọ) ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Xuân (SN 1984, trú tại xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba) và Lê Đăng Khải (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa) về hành vi giết người.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba nhận được đơn tố giác của gia đình anh Quất Văn Bình (SN 1985, trú tại xã Hanh Cù) về việc anh Bình bị vợ là Lê Thị Xuân đầu độc bằng thuốc diệt chuột.

Tại cơ quan công an, Lê Thị Xuân khai nhận cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, Xuân thường xuyên bị chồng đánh đập. Ngoài ra, Xuân có mối quan hệ tình cảm với Lê Đăng Khải. Sau khi nghe Xuân tâm sự, Khải và Xuân đã bàn bạc mua thuốc diệt chuột để đầu độc anh Bình. Chiều 1/4 và sáng 2/4, Xuân 2 lần pha thuốc diệt chuột vào sữa rồi đưa cho chồng uống. Sau đó, anh Bình có biểu hiện ngộ độc.

Rợn người vợ nhẫn tâm cùng nhân tình pha thuốc chuột vào sữa đầu độc chồng - Ảnh 1
Lê Thị Xuân (SN 1984, trú tại xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba) - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc, theo báo Giao Thông, vào chiều ngày 1/4/2022 và sáng ngày 2/4/2022, Xuân đã 2 lần pha thuốc diệt chuột vào sữa rồi đưa cho chồng là Q.V.B uống. Sau đó, anh B. có biểu hiện đi vệ sinh ra máu.

Ngày 5/4/2022, anh B. được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba khám và được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu, điều trị.

Rợn người vợ nhẫn tâm cùng nhân tình pha thuốc chuột vào sữa đầu độc chồng - Ảnh 2
Lê Đăng Khải là người tình của Xuân - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 14/4/2022, anh B. ra viện, được Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ chẩn đoán ngộ độc hóa chất diệt chuột. Bị gia đình chồng tra hỏi, Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Ba tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   Phú Thọ ngoại tình giết người

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