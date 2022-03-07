Trong lúc nóng giận, ông Thăng đã lấy đá phong thủy đập liên tiếp vào đầu và mặt bà T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo Dân Việt đưa tin, chiều 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Cao Thăng (64 tuổi, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) để điều tra hành vi "Dùng đá phong thủy đánh vợ dẫn đến tử vong".

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Vietnamnet, thời gian gần đây, trong quá trình chung sống giữa Thăng và vợ là bà N.T.T (57 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vào khoảng 8h30 sáng 6/3, Thăng và vợ lại tiếp tục xảy ra tranh cãi tại nhà.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Thăng bực tức nên dùng cục đá phong thủy đập liên tiếp vào đầu và mặt bà T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra vụ án mạng, Thăng đã đến công an phường Nguyễn An Ninh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến việc bà T. tử vong là bị chấn thương sọ não. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

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