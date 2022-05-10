2 anh em ruột chơi với nhau bên bờ kênh gần nhà, không may bị trượt chân từ bờ kênh đoạn không có lan can trước nhà rơi xuống dẫn đến đuối nước.
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Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào khoảng 14h ngày 9/5, hai anh em rủ nhau ra kênh trên đường TX33, phường Thạnh Xuân, nằm sát nhà để chơi. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian dài không thấy 2 con trở về người mẹ đã nhờ hàng xóm đi phụ kiếm giúp.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, chiều tối 9/5, nhiều người dân sinh sống gần kênh trên đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12 đã vớt được hai thi thể bé trai (6 tuổi) và bé gái (4 tuổi), là hai anh em ruột.
Đoạn kênh phát hiện hai nạn nhân là nhánh chảy từ sông Vàm Thuật, được xây dựng hơn một năm trước. Dọc kênh có lan can, nhưng tại vị trí trước nhà hai bé bị khuyết một đoạn.
Dẫn theo nguồn tin từ Dân Việt, một người tham gia tìm kiếm hai bé cho biết, mực nước ở dưới kênh ngang ngực người lớn. Khả năng khi chơi đùa, hai bé bị trượt chân từ bờ kênh đoạn không có lan can trước nhà rơi xuống và dẫn đến vụ việc đáng tiếc như trên.
Theo những người dân xung quanh cho biết, gia đình hai bé thuộc diện khó khăn. Bố của hai bé làm phụ hồ, mẹ làm nội trợ.
Hiện, Công an quận 12 đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.