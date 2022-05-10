Thương tâm 2 anh em ruột đuối nước dưới con kênh tại TP.HCM

Xã hội 10/05/2022 08:10

2 anh em ruột chơi với nhau bên bờ kênh gần nhà, không may bị trượt chân từ bờ kênh đoạn không có lan can trước nhà rơi xuống dẫn đến đuối nước.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào khoảng 14h ngày 9/5, hai anh em rủ nhau ra kênh trên đường TX33, phường Thạnh Xuân, nằm sát nhà để chơi. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian dài không thấy 2 con trở về người mẹ đã nhờ hàng xóm đi phụ kiếm giúp. 

Sau nhiều giờ tìm kiếm, chiều tối 9/5, nhiều người dân sinh sống gần kênh trên đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12 đã vớt được hai thi thể bé trai (6 tuổi) và bé gái (4 tuổi), là hai anh em ruột.

Thương tâm 2 anh em ruột đuối nước dưới con kênh tại TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Dân Việt

Đoạn kênh phát hiện hai nạn nhân là nhánh chảy từ sông Vàm Thuật, được xây dựng hơn một năm trước. Dọc kênh có lan can, nhưng tại vị trí trước nhà hai bé bị khuyết một đoạn. 

Dẫn theo nguồn tin từ Dân Việt, một người tham gia tìm kiếm hai bé cho biết, mực nước ở dưới kênh ngang ngực người lớn. Khả năng khi chơi đùa, hai bé bị trượt chân từ bờ kênh đoạn không có lan can trước nhà rơi xuống và dẫn đến vụ việc đáng tiếc như trên.

Thương tâm 2 anh em ruột đuối nước dưới con kênh tại TP.HCM - Ảnh 2
Thi thể của nạn nhân được lực lượng chức năng vớt được sau vài giờ tìm kiếm - Ảnh: Dân Việt

Theo những người dân xung quanh cho biết, gia đình hai bé thuộc diện khó khăn. Bố của hai bé làm phụ hồ, mẹ làm nội trợ.

Hiện, Công an quận 12 đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

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