Bước đầu xác nhận danh tính, nguyên nhân người đàn ông tử vong rơi từ tầng 26 chung cư ở Hà Nội

Xã hội 10/05/2022 07:44

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân nạn nhân rơi từ tầng 26 chung cư Hei Tower Hà Nội do thua lỗ chứng khoán là tin đồn thất thiệt.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, khoảng hơn 13 giờ chiều 9/5, một số người dân sống gần tòa nhà Hei Tower (số 1 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân, Hà Nội) nghe tiếng động mạnh ở khu vực sảnh tòa nhà, tới kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu, nghi rơi từ tầng cao tòa nhà xuống.

Bước đầu xác nhận danh tính, nguyên nhân người đàn ông tử vong rơi từ tầng 26 chung cư ở Hà Nội - Ảnh 1
Người đàn ông tử vong rơi tầng 26 chung cư ở Hà Nội - Ảnh: báo Thanh Niên

 

Theo người dân, nạn nhân gần 40 tuổi, lên tầng 26 của tòa nhà uống cà phê, sau đó nhảy xuống, nghi do thua lỗ chứng khoán.

14 giờ 10 ngày 9/5, theo ghi nhận của phóng viên, 1 xe cứu thương đang túc trực ở hiện trường, 2 cán bộ Công an P.Nhân Chính bảo vệ hiện trường, hạn chế người dân tiếp cận.

Dẫn nguồn tin từ VOV, nạn nhân là H (SN 1983 ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hiện đã có gia đình và có tiền sử đang điều trị bệnh lý. Theo các tài liệu, hình ảnh mà cơ quan chức năng thu thập, sáng cùng ngày, nạn nhân đến quán cà phê ở chung cư Hei Tower và ngồi uống nước đến gần trưa, sau đó gọi mua 2 chai bia tiếp tục uống.

Uống gần hết 1 chai, nạn nhân đi bộ lên tầng 26, rồi bất ngờ thực hiện hành vi tiêu cực.

Bước đầu xác nhận danh tính, nguyên nhân người đàn ông tử vong rơi từ tầng 26 chung cư ở Hà Nội - Ảnh 2
Người dân nghi ngờ người đàn ông tự tử do thua lỗ chứng khoán - Ảnh: báo Thanh Niên

 

Bước đầu xác định, thông tin về nạn nhân tử vong do thua lỗ chứng khoán là tin đồn thất thiệt. Hiện cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Sau tiếng động lớn, phát hiện thi thể người đàn ông dưới sảnh chung cư Hà Nội

Sau tiếng động lớn, phát hiện thi thể người đàn ông dưới sảnh chung cư Hà Nội

Trưa ngày 9/5, một người đàn ông bất ngờ rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   người đàn ông rơi chung cư tử vong người đàn ông tử vong rơi từ chung cư Hà Nội tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 25 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?