Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân nạn nhân rơi từ tầng 26 chung cư Hei Tower Hà Nội do thua lỗ chứng khoán là tin đồn thất thiệt.
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Theo báo Thanh Niên đưa tin, khoảng hơn 13 giờ chiều 9/5, một số người dân sống gần tòa nhà Hei Tower (số 1 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính Q.Thanh Xuân, Hà Nội) nghe tiếng động mạnh ở khu vực sảnh tòa nhà, tới kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu, nghi rơi từ tầng cao tòa nhà xuống.
Theo người dân, nạn nhân gần 40 tuổi, lên tầng 26 của tòa nhà uống cà phê, sau đó nhảy xuống, nghi do thua lỗ chứng khoán.
14 giờ 10 ngày 9/5, theo ghi nhận của phóng viên, 1 xe cứu thương đang túc trực ở hiện trường, 2 cán bộ Công an P.Nhân Chính bảo vệ hiện trường, hạn chế người dân tiếp cận.
Dẫn nguồn tin từ VOV, nạn nhân là H (SN 1983 ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hiện đã có gia đình và có tiền sử đang điều trị bệnh lý. Theo các tài liệu, hình ảnh mà cơ quan chức năng thu thập, sáng cùng ngày, nạn nhân đến quán cà phê ở chung cư Hei Tower và ngồi uống nước đến gần trưa, sau đó gọi mua 2 chai bia tiếp tục uống.
Uống gần hết 1 chai, nạn nhân đi bộ lên tầng 26, rồi bất ngờ thực hiện hành vi tiêu cực.
Bước đầu xác định, thông tin về nạn nhân tử vong do thua lỗ chứng khoán là tin đồn thất thiệt. Hiện cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.