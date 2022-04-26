Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người phụ nữ 35 tuổi rồi cướp tài sản.

Chiều 25/4, trao đổi với Zingnews, chỉ huy Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Văn Vinh (28 tuổi, quê Tuyên Quang) về các tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng quen chị H. (35 tuổi, quê Hòa Bình, nghề nghiệp nhân viên lễ tân) và cho người phụ nữ này vay 80 triệu đồng. Chiều 12/4, Vinh đến căn hộ của chị H. ở để đòi tiền. Tuy nhiên, nạn nhân chỉ trả được 6 triệu và nói sẽ hoàn trả sau.

Từ đó, mâu thuẫn xảy ra, Vinh lấy dao gọt hoa quả đâm liên tiếp khiến chị H. tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm cướp 3 điện thoại di động và 4 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Nghi phạm sát hại người phụ nữ bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: VOV

Trước đó, liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin của Dân Việt, sáng 15/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể chị H. (35 tuổi, ngụ Hòa Bình) tại phòng trọ trong ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt kẻ gây án.

Đến tối 15/4, công an đã bắt giữ nghi phạm Phùng Văn Vinh (28 tuổi, ở Tuyên Quang) khi Vinh đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Bình.

Nam thanh niên giết người phụ nữ ở chung cư mini tại Cầu Giấy có thể đối diện mức án cao nhất Theo luật sư Thơm, nếu Phùng Văn Vinh có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối mặt với tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh là mức án tử hình.

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