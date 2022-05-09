Sau tiếng động lớn, phát hiện thi thể người đàn ông dưới sảnh chung cư Hà Nội

Xã hội 09/05/2022 16:17

Trưa ngày 9/5, một người đàn ông bất ngờ rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), tử vong tại chỗ.

Theo Sức khỏe và Đời sống, trưa ngày 9/5, một người đàn ông bất ngờ rơi từ tầng cao xuống sảnh chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội), nằm bất động.

Cụ thể, khoảng 13h cùng ngày, người dân sinh sống quanh tòa chung cư số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ nghe tiếng động lớn, phát hiện người đàn ông nằm bất động tại sảnh tòa chung cư.

Sau tiếng động lớn, phát hiện thi thể người đàn ông dưới sảnh chung cư Hà Nội - Ảnh 1
Khu vực nạn nhân rơi tử vong - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Liên quan đến vụ việc, theo Zing News, lãnh đạo UBND phường Nhân Chính xác nhận thông tin trên và cho biết lực lượng chức năng đang làm rõ danh tính người bị nạn cũng như nguyên nhân vụ việc.

Một nhân chứng cho hay nạn nhân mặc quần nâu, áo phông đen. Sau cú rơi từ tầng cao, người này tử vong tại chỗ, phần đầu tổn thương nặng.

Được biết, tòa nhà xảy ra sự việc cao 27 tầng với 25 tầng có chức năng hỗn hợp văn phòng và nhà ở cùng 2 tầng kỹ thuật.

Sau tiếng động lớn, phát hiện thi thể người đàn ông dưới sảnh chung cư Hà Nội - Ảnh 2
Đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, nạn nhân không sống tại toà nhà chung cư - Ảnh: Dân Việt

Thông tin thêm từ Dân Việt, đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, nạn nhân không sống tại tòa nhà chung cư nơi xảy ra sự việc mà từ nơi khác đến. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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