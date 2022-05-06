Nghi vấn do mâu thuẫn gia đình, vợ đốt nhà chồng và em chồng rồi bỏ lên rừng tìm lá ngón tự tử

Xã hội 06/05/2022 16:50

Một vụ cháy liên hoàn 3 căn nhà đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái khiến người dân xôn xao. Mới đây, lực lượng chức năng cho biết nguyên nhân ban đầu vụ việc là do mâu thuẫn gia đình.

Theo báp Yên Bái, vào khoảng 8 giờ 30 sáng ngàu 5/5, tại một ngôi nhà sàn ở thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa sau đó lan sang hai ngôi nhà bên cạnh. Chủ các ngôi nhà này đều là anh em, con cháu họ hàng gồm ông Thào A G., em trai Thào A L. và con trai Thào A T.. 

Ngay sau khi phát hiện lửa cháy, bà con trong thôn đã cùng các gia đình gặp nạn tìm cách cứu chữa nhưng đám cháy quá lớn nên rất khó dập tắt. 

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Hiện trường vụ cháy - Ảnh: báo Yên Bái

Hậu quả, một ngôi nhà sàn cháy rụi hoàn toàn, hai nhà còn lại bị cháy cháy một phần. Ước thiệt hại ban đầu xác định khoảng gần 300 triệu đồng, ngoài ba ngôi nhà còn có 10 triệu tiền mặt, một số vật dụng và đồ đạc khác.

Theo VOV, liên quan đến vụ cháy, ngày 6/5, bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

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Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc - Ảnh: VOV

Theo đó, bà Vàng Thị C. (SN 1964), ở thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, do mâu thuẫn với chồng là ông Thào A G. và anh em bên nhà chồng nên đã đốt nhà mình và nhà em chồng; sau đó bỏ trốn lên rừng, tìm lá ngón ăn để tự tử.

Khi đang thực hiện hành vi ăn lá ngón thì bà C. bị bắt giữ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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