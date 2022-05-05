Xe giường nằm đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thì bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu từ báo Lao Động, khoảng 20h15 ngày 4/5 tại km 201+500 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đoạn đi qua địa phận xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn đã xảy ra vụ cháy xe khách.

Cháy xe khách ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Ảnh: báo Lao Động

Tại thời điểm trên, xe khách mang BKS 29B-10132, di chuyển theo hướng Lào Cai đi Nội Bài, do lái xe Trần Huy Tạo điều khiển, khi đến km201+500 bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Anh Nguyễn Tiến Hùng – hành khách trên chuyến xe cho biết: "Sau tiếng nổ lớn, lái xe liền phanh gấp, dừng xe để kiểm tra thì thấy ngọn lửa bốc cháy rồi lan khắp xe khiến chiếc xe khách giường nằm của hãng xe Hà Sơn - Hải Vân bốc cháy dữ dội".

Theo anh Hùng, tại thời điểm xe cháy, tất cả hành khách đã chạy ra xa xe thì ngọn lửa bốc cháy rồi lan nhanh ra toàn bộ phương tiện. Chỉ trong ít phút, chiếc xe khách giường nằm đã cháy trơ khung.

Cháy xe khách nhưng may mắn không có thương vong về người - Ảnh: ATGT

Cũng theo báo Vietnamplus cung cấp thông tin, ông Trần Văn Phú, Giám đốc Ban điều hành đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, cho biết khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử tổ công tác quản lý khai thác phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Bảo Thắng, đưa phương tiện đến chữa cháy và phân luồng đảm bảo giao thông.

Sau khi phương tiện chữa cháy được đưa tới, khoảng 1 tiếng sau, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, nhà xe đã đưa một xe khác đến để vận chuyển hành khách về Hà Nội.

Hiện, Công an huyện Văn Bàn đang phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe.

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