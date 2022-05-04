Cháy xe chở dầu trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Lửa lan dài khoảng 100m, người dân tháo chạy thoát thân

Theo chia sẻ thông tin từ VNExpress, vào khoảng 12h30 ngày 4/5, tài xế Nguyễn Hoàng Thương (50 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) điều khiển xe tải chở dầu dầu mang biển số 65C-02342 di chuyển theo hướng từ TP.HCM về Tiền Giang khi đi đến địa phận xã Lợi Bình Nhơn (TP. Tân An, tỉnh Long An) thì xe tải bất ngờ bốc cháy.

Ít phút sau lửa bùng lên dữ dội, dầu nhớt loang ra mặt đường cháy nghi ngút kéo dài hàng trăm mét trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Cột khói đen bốc lên cao, lan sang làn đường chiều ngược lại khiến các xe khác phải dừng từ xa. Đám cháy lớn kèm tiếng nổ phát ra khiến nhiều người phải tháo chạy. Nhiều tài xế khách cầm bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.