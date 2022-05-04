Cháy xe chở dầu trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Lửa lan dài khoảng 100m, người dân tháo chạy thoát thân

Xã hội 04/05/2022 14:41

Ôtô chở dầu bốc cháy, sau đó lan dài khoảng 100 m trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, trưa 4/5.

Theo chia sẻ thông tin từ VNExpress, vào khoảng 12h30 ngày 4/5, tài xế Nguyễn Hoàng Thương (50 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) điều khiển xe tải chở dầu dầu mang biển số 65C-02342 di chuyển theo hướng từ TP.HCM về Tiền Giang khi đi đến địa phận xã Lợi Bình Nhơn (TP. Tân An, tỉnh Long An) thì xe tải bất ngờ bốc cháy.

Ít phút sau lửa bùng lên dữ dội, dầu nhớt loang ra mặt đường cháy nghi ngút kéo dài hàng trăm mét trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Cột khói đen bốc lên cao, lan sang làn đường chiều ngược lại khiến các xe khác phải dừng từ xa. Đám cháy lớn kèm tiếng nổ phát ra khiến nhiều người phải tháo chạy. Nhiều tài xế khách cầm bình chữa cháy mini đến tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

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Ngọn lửa bốc cháy dữ dội và lan rộng - Ảnh: Tuổi Trẻ Online
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Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Đại diện UBND xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An) cho biết phương tiện cháy có chở loại hóa chất dễ cháy. Chính quyền địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, dập lửa.

Đến 13h30, lãnh đạo Cục quản lý đường bộ IV cho hay đám cháy đã được dập tắt.

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Vụ cháy gây ùn tắc giao thông - Ảnh: Zing

 

duong cao toc tphcm trung luong 3Cháy xe chở dầu trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Lửa lan dài khoảng 100m, người dân tháo chạy thoát thân - Ảnh 5
Lực lượng chức năng đang ra sức dập lửa - Ảnh: Người Lao Động

Bên cạnh đó, Theo Tuổi Trẻ online đưa tin, Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây kẹt xe nghiêm trọng cả 2 hướng, tài sản cao tốc hư hỏng gồm mặt đường, cây xanh, hộ lan tôn sóng (đang thống kê báo cáo).

Ông Nguyễn Văn Thành Cục trưởng Cục quản lý đường bộ IV cho biết cơ quan chức năng đã phong toả cao tốc TP.HCM - Trung Lương phía cửa vào TP.HCM để phục vụ công tác chữa cháy. Hiện tại, các đơn vị liên quan đang xử lý hiện trường, khắc phục hư hỏng để sớm đưa đoạn tuyến cao tốc vào khai thác trở lại.

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