Xót xa nam thanh niên cháy sém toàn thân, mất thị lực do dùng điện thoại khi đang sạc

Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin, điện thoại bất ngờ phát nổ khiến nam thanh niên 23 tuổi bị cháy sém, mất thị lực và tổn thương nhiều cơ quan.

Theo trang tin chính thức của Bệnh viên Bạch Mai, thời gian vừa qua, Khoa Mắt - Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhân 23 tuổi bị mất thị lực, cháy sém toàn thân và tổn thương nhiều cơ quan vì bị tai nạn do dùng điện thoại khi đang sạc. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân cháy sém và nhiều tổn thương.

Bệnh nhân là một nam thanh niên dân tộc Sán Dìu, hiện đang làm công nhân xây dựng tại Hà Nội. Qua lời kể của người thân, các bác sĩ được biết: Buổi tối hôm đó, khi mọi người đang xem tivi ngoài phòng khách thì bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn phát từ phòng riêng của bệnh nhân, cả nhà lao vào thì thấy nam thanh niên đã bất tỉnh và toàn thân bị cháy xạm. Khi bệnh nhân được sơ cứu hồi tỉnh, có chia sẻ lại là do sử dụng điện thoại khi đang sạc nên điện thoại bị nổ.

Bệnh nhân trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai: mất thị lực, cháy sém toàn thân và tổn thương nhiều cơ quan

Gia đình đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu, loại bỏ nhiều dị vật trên cơ thể. Tuy nhiên, do 2 mắt của người bệnh không nhìn thấy gì nên bệnh nhân được chuyển sang Khoa Mắt - Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện rất nhiều dị vật trong mắt: Dị vật giác mạc và nội nhãn gây đục thể thủy tinh bong võng mạc. Bệnh nhân có chỉ định mổ lấy dị vật giác mạc, nội nhãn và lấy thể thủy tinh.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai thì khả năng hồi phục thị lực của bệnh nhân là rất thấp, nguy cơ mù cao, mất khả năng lao động. Ngoài mắt, tay trái của bệnh nhân cũng bị gãy phải xử lý nẹp đinh, thủng màng nhĩ 2 bên và lấy được nhiều dị vật thủy tinh trên mặt.

Các vụ tai nạn do nổ điện thoại khi đang sạc gây cụt chi, bỏng mặt đã được cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn xảy ra. Trường hợp không may bệnh nhân này đã gióng thêm hồi chuông nhắc nhở mọi người tuyệt đối không nên sử dụng điện thoại khi đang sạc để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Nguồn ảnh: Bệnh viên Bạch Mai

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