Quá nhớ con, bà Là liên tục gọi vào Zalo con và máy vẫn đổ chuông nhưng không có người bốc máy - Ảnh: Thanh Niên

Bà L. vẫn nhớ như in cuộc gọi định mệnh từ công an vào sáng sớm ngày 21/4. Khi công an gọi đến nhận diện con, bà cứ nghĩ con vi phạm giao thông bị bắt nhưng khi đến nơi, bà "té ngửa" khi thấy con đang nằm ở nhà xác.

"Hôm đó công an gọi, tôi cứ nghĩ là con bị bắt xe hay sao đó. Lúc họ bảo lên xem có phải con tôi không tôi cứ cầu nguyện không phải. Đến nhà xác thấy cái tay có hai cái nhẫn nó đeo, tôi không dám nhìn mặt con. Nhìn thấy tay con là tôi té ngửa, tôi mới ra chỗ con bị tai nạn cúng, thắp nhang để cầu nó về với tôi" - bà khóc nở.

Được biết, theo nguyện vọng của bên nội, gia đình sẽ gửi tro cốt nữ sinh vào chùa. Chia sẻ về sự ra đi của cháu, Bà Nguyễn Thị T. (53 tuổi, dì ruột của V.) ngậm ngùi cho biết: "Cháu mất được đưa vào nhà xác đến rạng sáng mẹ nó mới biết, đem xác về đau lòng lắm. Chắc lúc bị giật theo phản ứng tự nhiên đuổi theo không may đâm vào xe ba gác chở rau củ. Cháu giờ mất rồi giờ không biết sống sao. Mẹ cháu khóc suốt từ qua giờ, không biết có sống nổi không. Tôi định đưa mẹ cháu về nhà tôi ở vì sợ ở một mình không được, giờ chỉ mong công an điều tra ra được".

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, phía gia đình cho biết chiếc iPhone 13 bị mất vừa được nạn nhân mua cách đây 3 ngày.

Bà Linh (dì ruột V.) nói, gần đây V. đi làm thêm và để dành dụm, vừa mới mua được chiếc điện thoại iPhone 13. "V. giấu ba mẹ đi làm thêm, phụ giao bánh cho người ta. Mới để dành mua chiếc iPhone 13 được 3 ngày. Chắc do tiếc điện thoại nên con bé đuổi theo tên cướp, dẫn đến tai nạn".

Theo anh họ của nạn nhân, V. là con một, sống cùng với mẹ của mình tại một căn nhà trên đường Dương Quảng Hàm. Nữ sinh là người con ngoan, hiếu thảo, hay phụ giúp công việc cho mẹ mình.