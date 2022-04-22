Ngày 21 và 22/4, tang lễ của V. đã diễn ra tại nhà riêng trên đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp). Nhiều bạn bè, thầy cô, người thân đã đến chia buồn, động viên người mẹ vượt qua nỗi đau mất đi người con gái duy nhất.

Liên quan đến vụ nữ sinh nghi bị cướp điện thoại, trên đường truy đuổi bọn cướp đã tông vào xe gắn máy kéo theo rơ-mooc tử vong, theo Pháp luật và Bạn đọc, danh tính nạn nhân được xác định là N.T.V (sinh viên năm 2 trường ĐH Nguyễn Tất Thành).

“Tôi gọi điện thoại không được, vẫn thấy dòng truy cập mà không có ai phản hồi. Đêm buồn quá cứ lấy điện thoại ra gọi, nhắn cho nó vài chữ. Tôi khóc suốt đêm không ngủ được, nó còn trẻ còn năm rưỡi là ra trường. Tôi coi hình ảnh của con nhớ lắm. Sáng mới đóng tiền học cho con, còn nghe giọng nó, tối nó đi, vậy có buồn không" - bà L. đau lòng tâm sự.

Theo Thanh Niên, vì quá đau buồn, bà Nguyễn Thị L. (47 tuổi, mẹ nữ sinh) đã liên tục gọi vào số Zalo của nạn nhân. Nick Zalo của V. vẫn hiển thị trạng thái "vừa mới truy cập" nhưng đầu dây bên kia không có người bốc máy.

Quá nhớ con, bà Là liên tục gọi vào Zalo con và máy vẫn đổ chuông nhưng không có người bốc máy - Ảnh: Thanh Niên

Bà L. vẫn nhớ như in cuộc gọi định mệnh từ công an vào sáng sớm ngày 21/4. Khi công an gọi đến nhận diện con, bà cứ nghĩ con vi phạm giao thông bị bắt nhưng khi đến nơi, bà "té ngửa" khi thấy con đang nằm ở nhà xác.

"Hôm đó công an gọi, tôi cứ nghĩ là con bị bắt xe hay sao đó. Lúc họ bảo lên xem có phải con tôi không tôi cứ cầu nguyện không phải. Đến nhà xác thấy cái tay có hai cái nhẫn nó đeo, tôi không dám nhìn mặt con. Nhìn thấy tay con là tôi té ngửa, tôi mới ra chỗ con bị tai nạn cúng, thắp nhang để cầu nó về với tôi" - bà khóc nở.

Được biết, theo nguyện vọng của bên nội, gia đình sẽ gửi tro cốt nữ sinh vào chùa. Chia sẻ về sự ra đi của cháu, Bà Nguyễn Thị T. (53 tuổi, dì ruột của V.) ngậm ngùi cho biết: "Cháu mất được đưa vào nhà xác đến rạng sáng mẹ nó mới biết, đem xác về đau lòng lắm. Chắc lúc bị giật theo phản ứng tự nhiên đuổi theo không may đâm vào xe ba gác chở rau củ. Cháu giờ mất rồi giờ không biết sống sao. Mẹ cháu khóc suốt từ qua giờ, không biết có sống nổi không. Tôi định đưa mẹ cháu về nhà tôi ở vì sợ ở một mình không được, giờ chỉ mong công an điều tra ra được".

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Như đã đưa tin trước đó, theo VTC News, phía gia đình cho biết chiếc iPhone 13 bị mất vừa được nạn nhân mua cách đây 3 ngày.

Bà Linh (dì ruột V.) nói, gần đây V. đi làm thêm và để dành dụm, vừa mới mua được chiếc điện thoại iPhone 13. "V. giấu ba mẹ đi làm thêm, phụ giao bánh cho người ta. Mới để dành mua chiếc iPhone 13 được 3 ngày. Chắc do tiếc điện thoại nên con bé đuổi theo tên cướp, dẫn đến tai nạn".

Theo anh họ của nạn nhân, V. là con một, sống cùng với mẹ của mình tại một căn nhà trên đường Dương Quảng Hàm. Nữ sinh là người con ngoan, hiếu thảo, hay phụ giúp công việc cho mẹ mình.