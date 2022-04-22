Cụ thể, vào rạng sáng cùng ngày, nữ sinh viên tên N.T.V. (20 tuổi) chạy xe máy trên đường Phan Văn Trị, hướng từ đường Nguyễn Oanh về đường Thống Nhất, quận Gò Vấp.

Theo báo VTC News, ngày 21/4, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp điều tra, làm rõ vụ nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi cướp được một số trang mạng xã hội đăng tải.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Khi tới giao lộ với đường số 3, phường 10 thì xe của nữ sinh này va chạm với một xe máy tự chế khác. Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh viên chết tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh viên chết do truy đuổi tên cướp để lấy lại điện thoại nhưng không may va chạm với xe chở hàng.

Cũng theo Zing News đưa tin, chiều 21/4, gia đình dựng rạp để tổ chức tang lễ cho N.T.V. Nhiều bạn bè, thầy cô, người thân đã đến chia buồn, động viên ba mẹ V. trước nỗi đau mất con.

Người nhà thất thần bên tang lễ - Ảnh: Lê Trai

Bà Nguyễn Thị Linh (dì ruột V.) cho biết nữ sinh là cô gái ngoan, học giỏi và hiểu chuyện. Gần đây, V. giấu ba mẹ về việc đi phụ giao bánh cho người ta.

“V. đi làm thêm, dành dụm tiền mua chiếc iPhone 13 được 3 ngày. Chắc do tiếc điện thoại nên con bé mới đuổi theo đám cướp, dẫn đến tai nạn”, bà Linh chia sẻ.

Theo bà Linh, V. là sinh viên đại học năm thứ hai. Tối hôm qua (20/4), nữ sinh gặp nạn trên đường đi làm về. Xác minh biển số xe, công an thông báo cho gia đình. Lúc đó, ba mẹ V. chết lặng.

Ngồi thất thần bên hiên nhà, bà Nguyễn Thị Là (mẹ V.) luôn miệng nói “không phải như vậy, con gái tôi không thể chết được”. Nước mắt người mẹ lăn dài trên gò má.

Bà Là cho biết V. là đứa con duy nhất trong nhà. Trong ký ức của người mẹ, V. là cô con gái đáng yêu và xinh xắn. Sau tai nạn, khuôn mặt V. bị biến dạng khiến người phụ nữ không kìm được cảm xúc.

“Sao con không bỏ đi, mẹ mua cho con cái điện thoại khác mà. Sao con lại đánh đổi mạng sống như vậy con ơi”, người mẹ gào khóc nức nở.

Gia đình dự kiến hỏa táng nữ sinh xấu số rồi đem tro cốt gửi vào chùa.