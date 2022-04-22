Nữ sinh 'tử vong' ở TP.HCM vừa mua iPhone 13 được 3 ngày, người mẹ 'thất thần' bên tang lễ 'không phải như vậy, con gái tôi không thể chết được”

Xã hội 22/04/2022 06:36

Một nữ sinh xấu số tại TP. HCM bị tai nạn tử vong do đuổi theo cướp giật điện thoại.

Theo báo VTC News, ngày 21/4, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp điều tra, làm rõ vụ nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi cướp được một số trang mạng xã hội đăng tải.

Nữ sinh 'tử vong' ở TP.HCM vừa mua iPhone 13 được 3 ngày, người mẹ 'thất thần' bên tang lễ 'không phải như vậy, con gái tôi không thể chết được” - Ảnh 1
Nữ sinh tử vong do bị cướp giật điện thoại - Ảnh: báo VTC News

Cụ thể, vào rạng sáng cùng ngày, nữ sinh viên tên N.T.V. (20 tuổi) chạy xe máy trên đường Phan Văn Trị, hướng từ đường Nguyễn Oanh về đường Thống Nhất, quận Gò Vấp.

Khi tới giao lộ với đường số 3, phường 10 thì xe của nữ sinh này va chạm với một xe máy tự chế khác. Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh viên chết tại chỗ.

Nữ sinh 'tử vong' ở TP.HCM vừa mua iPhone 13 được 3 ngày, người mẹ 'thất thần' bên tang lễ 'không phải như vậy, con gái tôi không thể chết được” - Ảnh 2
Cú va chạm khiến nữ sinh chết tại chỗ - Ảnh: Lê Trai

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh viên chết do truy đuổi tên cướp để lấy lại điện thoại nhưng không may va chạm với xe chở hàng.

Cũng theo Zing News đưa tin, chiều 21/4, gia đình dựng rạp để tổ chức tang lễ cho N.T.V. Nhiều bạn bè, thầy cô, người thân đã đến chia buồn, động viên ba mẹ V. trước nỗi đau mất con.

Nữ sinh 'tử vong' ở TP.HCM vừa mua iPhone 13 được 3 ngày, người mẹ 'thất thần' bên tang lễ 'không phải như vậy, con gái tôi không thể chết được” - Ảnh 3
Người nhà thất thần bên tang lễ - Ảnh: Lê Trai

Bà Nguyễn Thị Linh (dì ruột V.) cho biết nữ sinh là cô gái ngoan, học giỏi và hiểu chuyện. Gần đây, V. giấu ba mẹ về việc đi phụ giao bánh cho người ta.

“V. đi làm thêm, dành dụm tiền mua chiếc iPhone 13 được 3 ngày. Chắc do tiếc điện thoại nên con bé mới đuổi theo đám cướp, dẫn đến tai nạn”, bà Linh chia sẻ.

Theo bà Linh, V. là sinh viên đại học năm thứ hai. Tối hôm qua (20/4), nữ sinh gặp nạn trên đường đi làm về. Xác minh biển số xe, công an thông báo cho gia đình. Lúc đó, ba mẹ V. chết lặng.

Ngồi thất thần bên hiên nhà, bà Nguyễn Thị Là (mẹ V.) luôn miệng nói “không phải như vậy, con gái tôi không thể chết được”. Nước mắt người mẹ lăn dài trên gò má.

Bà Là cho biết V. là đứa con duy nhất trong nhà. Trong ký ức của người mẹ, V. là cô con gái đáng yêu và xinh xắn. Sau tai nạn, khuôn mặt V. bị biến dạng khiến người phụ nữ không kìm được cảm xúc.

“Sao con không bỏ đi, mẹ mua cho con cái điện thoại khác mà. Sao con lại đánh đổi mạng sống như vậy con ơi”, người mẹ gào khóc nức nở.

Gia đình dự kiến hỏa táng nữ sinh xấu số rồi đem tro cốt gửi vào chùa.

TP.HCM: Cảnh sát truy đuổi, quật ngã 2 tên cướp giật điện thoại người đi đường

TP.HCM: Cảnh sát truy đuổi, quật ngã 2 tên cướp giật điện thoại người đi đường

Đang tuần tra, CSGT Bàn Cờ phát hiện 2 tên cướp giật điện thoại nên phối hợp cùng hình sự truy đuổi, tóm gọn cả hai đối tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh chết nữ sinh bị giật điện thoại tin xã hội

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?