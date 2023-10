Theo báo VTC News, ngày 21/4, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp điều tra, làm rõ vụ nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi cướp được một số trang mạng xã hội đăng tải.

Nữ sinh tử vong do bị cướp giật điện thoại - Ảnh: báo VTC News

Cụ thể, vào rạng sáng cùng ngày, nữ sinh viên tên N.T.V. (20 tuổi) chạy xe máy trên đường Phan Văn Trị, hướng từ đường Nguyễn Oanh về đường Thống Nhất, quận Gò Vấp.