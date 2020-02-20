Theo thông tin trên Tổ Quốc, trước đó vào khoảng 20 giờ tối 19/2, Lê Tấn Đạt (29 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) điều khiển xe máy chạy trên đường ĐT 743 theo hướng từ cầu ông Bố đi ngã tư 550.

Mới đây, Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra, làm rõ một vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong. Đồng thời, cơ quan này cũng đang tiến hành điều tra nguồn gốc 3 chiếc điện thoại tìm thấy trên người nạn nhân.

Sau tai nạn, nam thanh niên và chiếc xe máy trượt dài hàng chục mét. Ngay sau đó, nạn nhân được người đi đường nhanh chóng đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong vì bị thương quá nặng.

Khi chạy qua khỏi giao lộ Đồng An (thuộc phường Bình Hòa), vì ôm cua tốc độ cao và không làm chủ được tay lái nên Đạt tông vào dải phân cách bằng bê tông và cột đèn chiếu sáng.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, cơ quan công an tìm thấy một giấy ra tù chỉ mới được 10 ngày, nhiều thẻ ATM và 3 chiếc điện thoại di động trên người nạn nhân. Khi lực lượng chức năng dùng 3 chiếc điện thoại này gọi đi thì biết được đây là những chiếc điện thoại bị cướp trước đó không lâu. Một trong những nạn nhân đến nhận lại điện thoại là tài xế xe ôm công nghệ xác nhận Đạt chính là người đã giật điện thoại của mình trên đường vào lúc 19 giờ 40 phút cùng ngày.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thanh niên chết đuối sau khi cướp 2 tiệm vàng

Cách đây không lâu, tại Quảng Nam cũng vừa xảy ra vụ việc một nghi phạm tử vong trên đường tẩu thoát sau khi cướp tiệm vàng.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 7/2, một nam thanh niên bịt khẩu trang xông vào tiệm vàng Ngọc Minh (ngã ba Nam Phước, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) dùng dao khống chế, yêu cầu chủ tiệm đưa vàng. Khi nạn nhân hô hoán cầu cứu, tên này đã lên xe bỏ chạy.

Khoảng 20 phút sau, đối tượng lại tiếp tục đến một tiệm vàng khác dùng vật cứng đập tủ kính nhằm cướp vàng nhưng bất thành. Trước khi rời khỏi hiện trường, tên này đã cướp được một số tiền lớn của chủ tiệm.

Trên đường chạy trốn sau khi cướp tiệm vàng, nghi phạm nhảy xuống sông dẫn đến chết đuối - Ảnh: Internet

Gây án xong, đối tượng điều khiển xe máy tẩu thoát thì bị công an truy đuổi. Trong lúc bị công an áp sát, gã đã bỏ lại xe máy trên cầu Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) rồi nhảy xuống sông Thu Bồn nhằm tẩu thoát.

Tuy nhiên, bơi được một đoạn thì đối tượng chìm dần rồi mất tích. Đến khoảng 4 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy được thi thể nghi phạm. Danh tính của đối tượng được xác định là Võ Nguyên Khánh (34 tuổi, trú khối phố Long Xuyên, thị trấn Nam Phước).