Mới ra tù 10 ngày, nam thanh niên gặp tai nạn tử vong trên đường sau khi giật điện thoại

Xã hội 20/02/2020 11:41

Vừa mới ra tù 10 ngày, nam thanh niên tiếp tục giật điện thoại của người đi đường. Sau đó, trên đường tẩu thoát thì đối tượng gặp tai nạn giao thông tử vong.

Mới đây, Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra, làm rõ một vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong. Đồng thời, cơ quan này cũng đang tiến hành điều tra nguồn gốc 3 chiếc điện thoại tìm thấy trên người nạn nhân.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, trước đó vào khoảng 20 giờ tối 19/2, Lê Tấn Đạt (29 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) điều khiển xe máy chạy trên đường ĐT 743 theo hướng từ cầu ông Bố đi ngã tư 550.

tai nan giao thong 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên tử vong - Ảnh: Internet

Khi chạy qua khỏi giao lộ Đồng An (thuộc phường Bình Hòa), vì ôm cua tốc độ cao và không làm chủ được tay lái nên Đạt tông vào dải phân cách bằng bê tông và cột đèn chiếu sáng.

Sau tai nạn, nam thanh niên và chiếc xe máy trượt dài hàng chục mét. Ngay sau đó, nạn nhân được người đi đường nhanh chóng đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong vì bị thương quá nặng.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, cơ quan công an tìm thấy một giấy ra tù chỉ mới được 10 ngày, nhiều thẻ ATM và 3 chiếc điện thoại di động trên người nạn nhân. Khi lực lượng chức năng dùng 3 chiếc điện thoại này gọi đi thì biết được đây là những chiếc điện thoại bị cướp trước đó không lâu. Một trong những nạn nhân đến nhận lại điện thoại là tài xế xe ôm công nghệ xác nhận Đạt chính là người đã giật điện thoại của mình trên đường vào lúc 19 giờ 40 phút cùng ngày.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thanh niên chết đuối sau khi cướp 2 tiệm vàng

Cách đây không lâu, tại Quảng Nam cũng vừa xảy ra vụ việc một nghi phạm tử vong trên đường tẩu thoát sau khi cướp tiệm vàng.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 7/2, một nam thanh niên bịt khẩu trang xông vào tiệm vàng Ngọc Minh (ngã ba Nam Phước, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) dùng dao khống chế, yêu cầu chủ tiệm đưa vàng. Khi nạn nhân hô hoán cầu cứu, tên này đã lên xe bỏ chạy.

Khoảng 20 phút sau, đối tượng lại tiếp tục đến một tiệm vàng khác dùng vật cứng đập tủ kính nhằm cướp vàng nhưng bất thành. Trước khi rời khỏi hiện trường, tên này đã cướp được một số tiền lớn của chủ tiệm.

tai nan giao thong 2
Trên đường chạy trốn sau khi cướp tiệm vàng, nghi phạm nhảy xuống sông dẫn đến chết đuối - Ảnh: Internet

Gây án xong, đối tượng điều khiển xe máy tẩu thoát thì bị công an truy đuổi. Trong lúc bị công an áp sát, gã đã bỏ lại xe máy trên cầu Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) rồi nhảy xuống sông Thu Bồn nhằm tẩu thoát. 

Tuy nhiên, bơi được một đoạn thì đối tượng chìm dần rồi mất tích. Đến khoảng 4 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy được thi thể nghi phạm. Danh tính của đối tượng được xác định là Võ Nguyên Khánh (34 tuổi, trú khối phố Long Xuyên, thị trấn Nam Phước).

Kẻ giữ 1 tỷ đồng do Tuấn "khỉ" cướp được sau khi giết người hàng loạt đầu thú

Kẻ giữ 1 tỷ đồng do Tuấn "khỉ" cướp được sau khi giết người hàng loạt đầu thú

"Tý bà Dòm" người được cho là đã cầm 1 tỷ đồng của Tuấn "Khỉ", nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TPHCM, đã ra đầu thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Dương giật điện thoại cướp tiệm vàng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 28 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 43 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản