TP.HCM: Cảnh sát truy đuổi, quật ngã 2 tên cướp giật điện thoại người đi đường

Xã hội 08/03/2022 08:22

Đang tuần tra, CSGT Bàn Cờ phát hiện 2 tên cướp giật điện thoại nên phối hợp cùng hình sự truy đuổi, tóm gọn cả hai đối tượng.

Theo báo Giao thông đưa tin, tối 7/3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an TP.HCM cho biết, Đội CSGT Bàn Cờ vừa bắt giữ 2 đối tượng cướp giật điện thoại trên tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Cụ thể, khoảng 15h45 cùng ngày, đại úy Nguyễn Trần Chu Luân và đại úy Nguyễn Tấn Tài đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Ba Tháng Hai. Khi đến ngã tư đường Sư Vạn Hạnh - Ba Tháng Hai, quận 10 thì phát hiện hai đối tượng tăng ga tháo chạy sau khi cướp điện thoại của một cô gái. Phía sau là người dân cũng đang hô hoán cướp cướp.

TP.HCM: Cảnh sát truy đuổi, quật ngã 2 tên cướp giật điện thoại người đi đường - Ảnh 1
Hai đối tượng bị CSGT Bàn Cờ quật ngã, khống chế - Ảnh: báo Giao thông

Đến số 548 đường Sư Vạn Hạnh, cổng số 2 Bệnh viện Nhi Đồng I, phường 10 thì đại úy Trương Quốc Phong thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10 đã chặn được xe đối tượng. Tổ công tác nhanh chóng lao vào khống chế, bắt giữ hai đối tượng và đưa về trụ sở Công an phường 10, quận 10 để làm việc.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng tên Bùi Văn Lộc (17 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và một đối tượng tên Anh chưa rõ lai lịch. Do khu vực xảy ra vụ cướp giật là phường 4, quận 10 nên công an phường 10 đã bàn giao cho công an phường 4 tiếp tục điều tra, xử lý và tìm cô gái là nạn nhân của vụ cướp giật trên.

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Một phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội rằng, đang đứng trước cổng siêu thị Aeon Mall Tân Phú chờ đón con thì bị các đối tượng xịt hơi cay và dùng súng uy hiếp giật điện thoại.

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